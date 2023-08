Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

18. August 2023

Weekly Research Note KW 33

Visa mit Pilotprojekt zur Vereinfachung von Krypto-Transaktionen

· Coinbase startet mit Erfolg neue Skalierungslösung

· Fed plant stärkere Beaufsichtigung von Banken mit Stablecoin-Projekten

Von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

Die Inflation in den USA stieg im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent, was immer noch über der idealen Rate von zwei Prozent liegt, die von der Federal Reserve angestrebt wird. Die beiden größten Kryptoassets Bitcoin und Ethereum reagierten kaum auf diese Entwicklung und stiegen im Laufe der Woche um nur 1 Prozent im Wert. Andere Assets profitierten stärker, darunter Solana (+9 Prozent), Uniswap (+6,83 Prozent) und Maker (+2,77 Prozent). Gerade der Token des Maker-Protokolls verzeichnete im Laufe der Woche die größten Kapitalzuwächse und wuchs um 16,52 Prozent nach total value locked (TVL). Dies ist vor allem auf die Steigerung der DAI Savings Rate, die Besitzern des DAI-Tokens erhöhte Rendite bietet, von drei auf acht Prozent, zurückzuführen. Dies stellt die höchste Rendite dar, die aktuell für einen Stablecoin existiert.

Abbildung 1: Entwicklung nach TVL (total valued locked) und Renditen der größten Kryptoassets

Quelle: Coingecko, DeFi Llama. 14.8.2023

Die Fed bereitet sich auf die unausweichliche Adoption von Stablecoins vor – PayPal ist bereits weiter

Während mehr und mehr Unternehmen aus der traditionellen Finanzbranche in den Stablecoin-Markt eintreten, wendet sich auch das Federal Reserve Board (FRB), der Vorstand der US-Zentralbank Federal Reserve, wieder dem Thema zu: Am 8. August verkündete es ein Programm, das die „jüngsten Tätigkeiten“ der von der Fed beaufsichtigten Banken überwachen sollte. Zugleich stellte das FRB Leitlinien für das Verfahren bereit, das eine staatliche Bank befolgen muss, bevor sie sich an Stablecoin-Aktivitäten beteiligen kann: Staatliche Banken benötigen eine schriftliche Zustimmung der FRB, bevor sie Stablecoins ausgeben, halten oder mit ihnen handeln können.

Das Programm wurde nur einen Tag, nachdem PayPal die Einführung eines vollständig besicherten, an den Dollar gekoppelten, gebührenfreien Stablecoins auf Basis von Ethereum verkündete, vorgestellt. PayPal geht davon aus, dass sein neuer Stablecoin PYUSD vor allem im dezentralen Finanzwesen und bei Überweisungen zum Einsatz kommen wird, wobei das Unternehmen seine Position als Marktführer im Online-Zahlungsverkehr mit einem Marktanteil von über 40 Prozent ausnutzen will. Auch wenn es noch zu früh ist, um zu sagen, ob der Vorstoß des Payment-Giganten in die Kryptowährung an seinen Erfolg im traditionellen Finanzwesen heranreichen wird, sollten angesichts der regulatorischen und Adoptionsvorteile des Unternehmens stetige Fortschritte garantiert sein.





Abbildung 2: Gesamtvorrat an Stablecoins im Ethereum-Netzwerk

Quelle: @21co/Dune Analytics

Visa: Pilotprojekt zur Vereinfachung von On-Chain-Transaktionen

Nachdem Visa im Mai zunächst ihre Experiment zur Nutzung von Account Abstraction (AA) angekündigt hatte, um die Abwicklung von kryptonativen Zahlungen auf der Ethereum-Plattform zu optimieren, hat der Finanzdienstleistungskonzern nun neue Updates zum Pilotprojekt enthüllt. Genauer gesagt nutzte Visa den ERC-4337-Standard, der allgemein als AA bekannt ist, um den Prozess der Bezahlung von Gasgebühren in ETH mithilfe einer Kreditkarte abstrahieren zu können. Das Unternehmen enthüllte weitere, aktuelle Details über das Pilotprojekt: Da AA die Umwandlung von Vermögenswerten im Hintergrund ermöglicht, müssen sich die Nutzer nicht darum kümmern, den richtigen nativen Token zu besitzen, um die Transaktionskosten zu bezahlen. Der AA-Smart-Contract löst die Konvertierung über einen so genannten Paymaster-Smart-Contract aus, der Transaktionen im Namen der Nutzer sponsert.

Das Projekt von Visa ist nach wie vor experimenteller Natur – könnte aber dennoch einen Weg zeigen, mit dem das native Krypto-Ökosystem verändert und für den Durchschnittsnutzer mit seinen traditionellen Finanzinstrumenten zugänglicher gemacht werden könnte. So könnte Visa die Akzeptanz von nativen Blockchain-Anwendungen fördern, ohne dass sich die Nutzer mit den technischen Finessen auseinandersetzen müssen.

Abbildung 3: Der Mechanismus, mit denen Visa ETH-Gasgebühren abstrahiert

Quelle: Visa

Fantom sucht stärkere Anbindung zu Ethereum

Fantom (FTM) die Smart Contract Plattform und einer Marktkapitalisierung von rund 620 Millionen Dollar, erwägt aktuell eine stärkere Anbindung an das Ethereum-System – im Spezifischen durch die Nutzung von Optimistischen Rollup-Lösungen, die beide Netzwerke verbinden soll. Während Fantom bis jetzt mit entscheidenden Innovationen wie Sharding und der Aufteilung der Gaskosten mit den Entwicklern aufwarten konnte, wurde sein Wachstum nach dem MultiChain-Bridge-Hack vom Juli 2023 beeinträchtigt, was zu einem erheblichen Rückgang der Vermögenswerte und der Liquidität führte. Die beiden größten Kredit- und Tauschanwendungen von Fantom wurden geschlossen.

Die Entscheidung, eine stärkere Verbindung zu Ethereum zu schaffen, zielt darauf ab, die Position von Fantom zu stärken, sich zu erholen, indem es sich als Skalierungslösung für Ethereum positioniert und dabei seine einzigartige Nutzerbasis und Liquidität nutzt. Dieser Trend ist nicht nur bei Fantom zu beobachten, denn auch das Krypto-Projekt Celo hat vor kurzem einen ähnlichen Wechsel angekündigt, was auf einen aufkommenden Branchentrend hindeutet.

Abbildung 4: Gesamtsumme des auf der Fanton-Blockchain verwalteten Vermögens

Quelle: The Block

OP Stack gewinnt Nutzer

OP Stack stellt die wesentliche Infrastruktur hinter der Layer 2-Blockchain Optimism dar – und behauptet seine Position als führende Skalierungslösung für Ethereum, die von Projekten wie Binance, Coinbase, Worldcoin, und A16z für deren eigene Netzwerke genutzt wird. Erst diese Woche startete Coinbase den öffentlichen Zugang zu seiner Skalierungslösung Base, die OP Stack als technische Basis nutzt. Während Entwickler schon seit Mitte Juni Anwendungen bereitstellen und ihr Kapital migrieren konnten, wurde letzte Woche die offizielle Brücke eröffnet, über die Nutzer ihr Kapital über die offiziellen Kanäle auf Base investieren bzw. verschieben können. Base verzeichnete jedoch schnell ein enormes Wachstum und sammelte in weniger als drei Wochen fast 200 Millionen Dollar an verwaltetem Vermögen ein.

Abbildung 5: AuM von „Base“

Quelle: @21co/Dune

Während der anfängliche Hype durch einen Meme-Coin-Wahn ausgelöst wurde, zeigt der anhaltende Anstieg der Nutzeraktivität von Base eine starke Begeisterung für das Ethereum-Ökosystem. Darüber hinaus birgt Base erhebliches Wachstumspotenzial aufgrund der umfangreichen 110 Millionen Nutzer von Coinbase, die durch benutzerfreundliche Schnittstellen nahtlos in das On-Chain-Ökosystem wechseln können. In diesem Zusammenhang rief Coinbase den sogenannten "On-Chain-Sommer" aus, eine Initiative, die den Nutzern das Ökosystem von Base näherbringen und die verbesserte Leistung des Netzwerks demonstrieren soll. Das Programm war ein Erfolg, denn das Netzwerk verzeichnete in der Spitze mehr als 136.000 täglich aktive Nutzer und übertraf damit Optimism und Polygon. Ob Base seine Nutzerbasis langfristig aufrechterhalten kann, bleibt abzuwarten. In den nächsten Monaten wird es jedoch sicherlich ein wichtiges Netzwerk sein, auf das man achten sollte.

Abbildung 6: Tägliche aktive Adressen auf den vier wichtigsten Skalierungslösungen von Ethereum

Quelle: Artemis.xyz

Zum Vergleich: Auch der renommierte Portfolio-Tracker DeBank, der Nutzern die Nachverfolgung von Protokollen auf zahlreichen Blockchains ermöglicht, hat Pläne für ein Projekt auf Basis von OP Stack bekannt gegeben: ein soziales Mediennetzwerk mit dem Namen DeBank Chain. Diese Initiative zielt darauf ab, ihren Messaging-Dienst in einen vollständigen „sozialen Graphen“ umzuwandeln und die Nutzer für wertvolle Beiträge wie Beiträge und investierte Zeit zu belohnen.

DeBank hat bereits eine Testversion dieses Netzwerks vorgestellt, die im Vergleich zu herkömmlichen Blockchains fast 100-mal niedrigere Gaskosten für die Datenspeicherung aufweist. Ähnlich wie Coinbase verfügt DeBank über eine beträchtliche Nutzerbasis, die das Potenzial hat, die Verbreitung dezentraler sozialer Medien voranzutreiben und zwar weit über soziale Web3-Netzwerke, wie es beispielsweise das Lens Protokoll darstellt, hinaus. Schließlich sind die bevorstehenden Veröffentlichungen des OP Stack-Netzwerks ein Nettopositivum für das Ökosystem, da ein Teil der jeweiligen Transaktionskosten in die Optimism-Kasse fließt, um dessen nachhaltiges Wachstum zu fördern.​​​​​​​

