Visa: Der Kreditkartenriese nutzt KI damit seine Kunden weiter wachsen können!

Rückblick

Visa hat eines der weltweit fortschrittlichsten Telekommunikations- und Computernetzwerke aufgebaut, das sich durch Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet. Zudem verbindet es alle Visa-Mitglieder, alle Akzeptanzstellen sowie zahlreiche Geldautomaten global miteinander. Die Aktie des Zahlungsdienstleisters konnte sich bis September gut entwickeln. Dann sahen wir einen Einbruch und es bildete sich ein Doppelboden aus. Diesen nutzten die Bullen im November als Sprungbrett.

Visa-Aktie: Chart vom 11.11.2023, Kürzel: V, Kurs: 245.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Visa-Karten sind weltweit einsetzbar und währungsunabhängig. Alle Kartenprodukte werden nicht selbst vom Unternehmen, sondern durch Mitgliedsbanken herausgegeben. Der Kreditkartenriese will mit einem KI-Beratungsservice Kunden in der Anfangsphasen der KI-Einführung unterstützen und bietet Beratung von der Strategieformulierung bis zur Umsetzung. Visa nutzt KI nicht nur, um das Zahlungserlebnis zu verbessern, sondern auch, um die Kunden in die Lage zu versetzen, zu wachsen.

Bei einem Breakout aus der Konsolidierung der letzten Tage könnte man einen Long-Trade eröffnen. Nach dem Entry ließe sich die Position unterhalb des letzten Pivot-Tiefs absichern.

Meine Meinung zu Visa ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in V

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2023

