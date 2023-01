Visa - Geschäfte brummen

Wertpapiere des Kreditkartenanbieters Visa erfreuen sich seit Monaten wieder steigender Beliebtheit unter Anlegern, was sicherlich dem stark aufgestellten Unternehmen und soliden Quartalszahlen geschuldet sein dürfte. Technisch steuert das Papier nun auf seine Verlaufshochs aus 2021/2022 zu und könnte diese bei entsprechender Nachfrage schon bald erreichen.

Insbesondere das Weihnachtsgeschäft hat dem US-Zahlungsabwickler Visa im ersten Geschäftsquartal starke Zahlen beschert, der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 2,18 US-Dollar über den Markterwartungen von 2,01 US-Dollar. Das Zahlungsvolumen im Quartal bis Ende Dezember stieg um 7 Prozent, in der Folge konnte der Umsatz um 12 Prozent auf 7,9 Mrd. US-Dollar gesteigert werden. Insbesondere der Ausblick von Visa wird sehr wohlwollend aufgenommen und könnte die Aktie in Zukunft weiter hochdrücken.

Ein Blick auf den bisherigen Chartverlauf zeigt seit einem Doppelboden um 174,83 US-Dollar aus Oktober 2020 eine Kaufwelle, die bislang ab 225,00 US-Dollar heranreichte. Damit pirscht sich die Aktie nun an ihre Verlaufshochs Anfang letzten Jahres um 235,85 US-Dollar heran, ein Durchbruch könnte aber noch weitaus höheres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Rosige Zukunft vorhergesagt

Zuletzt hat sich Visa markante Unterstützungen sichern können, wie beispielsweise der Support um 217,58 US-Dollar und die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 207,73 und 213,17 US-Dollar. Dadurch ist der Weg auf der Oberseite an 229,24 und die Jahreshochs aus 2022 bei 235,85 US-Dollar freigeworden. Mittelfristig könnte sogar ein Anstieg an die Hochs aus 2021 bei 252,67 US-Dollar anstehen, ehe die laufende Kaufwelle durch eine Konsolidierung unterbrochen wird. Allerdings sollten auch die Marktturbulenzen nicht komplett ausgeblendet werden, in schwieriges Fahrwasser gerät die Visa-Aktie allerdings erst unterhalb von 202,48 US-Dollar, in diesem Szenario würden Abschläge auf 192,38 US-Dollar nahezu unausweichlich.

Widerstände: 227,08; 229,24; 230,13; 233,15; 235,85; 236,96 US-Dollar

Unterstützungen: 223,67; 221,17; 217,58; 216,63; 213,17; 207,73 US-Dollar

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in US-Dollar

Abstand Knock-Out in Prozent

Hebel

Letzter Bewertungstag

Visa

HB0VBH

4,91

175,883734

22,72

4,31

Open End

Visa

HC1WQ3

2,41

203,235161

10,71

10,40

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in US-Dollar

Abstand Knock-Out in Prozent

Hebel

Letzter Bewertungstag

Visa

HR8SXX

5,05

280,859233

23,42

4,19

Open End

Visa

HR8SXR

2,41

252,035738

10,75

8,88

Open End



Open End Turbo Call-Optionsschein auf Visa für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieOpen End Turbo Put-Optionsschein auf Visa für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

