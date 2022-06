Virtuell, schnell und umweltfreundlich – die neuen Trends im E-Commerce

Das Internet wurde durch die Pandemie zu einem Rettungsanker, der Alltag vieler Menschen verlagerte sich auf digitale Plattformen, der E-Commerce-Branche wurde ein beispielloser Boom beschert. Doch das sei nur der Anfang: Unternehmen müssen ihre Fähigkeiten kontinuierlich ausbauen, um mit den digitalen Entwicklungen mitzuhalten, sagt Rahul Bhushan, Mitgründer des auf thematische ETFs spezialisierten Emittenten Rize ETF. Er präsentiert Investoren fünf digitale Trends und Start-Ups, die den Bereich E-Commerce derzeit prägen

London/München, 23. Juni 2022 – Die Zahl der digitalen Verbraucher steigt weiter an. Um diese Entwicklung besser zu bedienen, müssen Unternehmen die zugrundeliegenden gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen verstehen und in weiterer Folge auch einsetzen können. Laut einer Umfrage von Euromonitor gehen fast 90 Prozent der befragten Fachleute davon aus, dass Unternehmen nach der Pandemie vorrangig nach ihren digitalen Fähigkeiten beurteilt werden.[1] Vor allem im Handel seien signifikante Trends zu beobachten, die den zukünftigen digitalen Markt neu definieren würden.

Metaverse

Für viele Menschen ist die Idee einer ganzheitlichen virtuellen Welt, – heute besser bekannt als Metaverse – immer noch reine Utopie. Doch um in dem überladenen digitalen Markt hervorzustechen, bedarf es einer grundsätzlichen Verbesserung des Online-Erlebnisses, die das Metaverse durch seine immersiven Markeninteraktionen und Einkaufserlebnisse schafft. Innovative Unternehmen arbeiten weiter daran, Augmented bzw. Virtual Reality (AR/VR)-Technologien in ihre Handelsplattformen zu integrieren. Laut Erhebungen von Euromonitor fallen die meisten Technologie-Investitionen im Moment noch auf die digitale Einbindung der Unternehmensmarke an. Dieser Vorgang ist wichtig, bevor die Replikation eines physischen Erlebnisses online oder die Schaffung von virtuellen Showrooms folgen kann. Early Adopter werden bereits ab 2022 die Weichen dafür stellen, und innerhalb der nächsten Jahre werden wahrscheinlich alle Marken eine effektive Metaverse-Strategie benötigen.

Verkürzung der Lieferzeiten

Der Stellenwert von Bequemlichkeit bei Kunden führt zu erheblichen Anforderungen bei der Warenlieferung und ihrer Lieferketten. Startups wie Getir, Cajoo und Gopuff haben es sich zum Ziel gesetzt, Lieferungen von Waren in nur 10 Minuten möglich zu machen. Um das zu erreichen, ist vor allem die Lokalisierung von Operationen und die Positionierung von Produkten näher am Endverbraucher essenziell. Vor allem die Verfügbarkeit von Produktkategorien, die bis dato vom zum größten Teil im physischen Handel verkauft wurden – wie beispielsweise Lebensmittel – wird sich dadurch verbessern. Bereits jetzt steigt der Onlineverkauf von Nahrungsgütern. Im Jahr 2020 lag der Anteil der digitalen Verbraucher, die Nahrungsmittel online kaufen, bei 48 Prozent, im Jahr 2021 stieg er auf 54 Prozent an.[2] Im Vergleich zu anderen Produkten verzeichneten Lebensmittel und Getränke deutlich größere Sprünge beim Online-Kauf.

Nachhaltiger Online-Handel

Durch den Boom des Online-Handels stehen Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit im Widerspruch zueinander: Das stetige Wachstum der Online-Bestellungen führte auch zu einem globalen Emissionsanstieg. Vor allem Lieferungen am selben oder nächsten Tag lassen die emissionsreichen Lufttransporte ansteigen. Erschwerend kommt hinzu, dass Lieferungen oft in Einwegplastik oder anderen nicht recyclebaren Materialien verpackt werden. Doch auch die Zahl der Produktrücksendungen nehmen beständig zu, was weitere Emissionen und Verpackungsmüll verursacht. Online-Anbieter stehen daher unter dem Druck, mehr auf die Nachhaltigkeit der Produkte, Verpackungen und Lieferungen zu achten. Durch strenger werdende Regulierungen und sich wandelnde Einstellungen der Verbraucher zu Nachhaltigkeit ist der Übergang zu nachhaltigerem Online-Handel unvermeidlich.

Click-and-Collect entlastet Lieferketten

Die globalen Lieferketten stehen – auch aufgrund fehlender Arbeitskräfte – weiter unter Druck, die Erwartungen von Konsumenten in Bezug auf Lieferzeiten bleiben jedoch hoch. Click-and-Collect Dienste könnten davon profitieren. Dieser Trend könnte Unternehmen wiederum zwingen, ihre bestehende Omnichannel Strategien in Sachen Lieferung überdenken. Die Abholung durch den Kunden birgt zudem Vorteile: Die Kosten sind geringer, die Kundenfrequenz kann gesteigert werden. Deshalb liegt es auch im Interesse der Unternehmen, Click-and-Collect zu bewerben und Anreize für die Kunden zu schaffen. US-Handelsfirmen wie Walmart, Ulta und Sephora gehen diesen Weg bereits heute und bieten Kunden beispielsweise Rabatte bei Selbstabholung an.

Prädiktive Personalisierung

Auch Loyalität und Kundenbindung unterliegen einem Wandel. Die Ansprüche der Verbraucher nehmen zu und in gleichem Maße auch die Vielfalt an Daten, die Unternehmen nutzen können, um ihre Kunden noch persönlicher ansprechen zu können. Darüber hinaus versuchen manche Unternehmen, die Kundenbindung durch eine Diversifizierung ihrer Angebote zu erhöhen – darunter etwa Amazon oder Alibaba. Digitale Verbraucher reagieren vor allem auf personalisierte Angebote und Websites. Unternehmen steigen zunehmend auf Strategien um, die ermöglichen, durch gesammelte Daten und Trends, die Kunden mit angepassten Angeboten zu erreichen.

