Vieles spricht für Uran-Investments

Geopolitische Spannungen unterstreichen die Notwendigkeit einer sicheren Energieversorgung

Saskatchewan ist reich an Uran, dort tut sich Einiges, viele Unternehmen wollen neue Uranminen voranbringen. Und so wird gerade emsig an vielversprechenden Projekten dort und auch anderswo auf der Welt gearbeitet. Die Atomenergie hat mehr als ein Jahrzehnt nach der Katastrophe von Fukushima wieder an Attraktivität gewonnen. Klimaaktivisten unterstützen die Kernenergie, denn es ist saubere Energie. Zusätzlich droht eine Stromkrise in Westeuropa. So vollziehen Länder wie Japan oder Deutschland, die sich eigentlich aus der Kernenergie zurückziehen wollten, eine Kehrtwende. Der Westen plant sogar eigene Uranquellen zu erschließen, denn auf Kasachstan und Russland will man sich nicht mehr verlassen.





Somit sorgen die Fundamentaldaten für Optimismus in der Branche. Auch berühmte Persönlichkeiten wie etwa Elon Musk sind Freunde der nuklearen Energiegewinnung. Moderne Atommeiler stellen keine Gefahr dar, so Musk. Da es noch geraume Zeit dauert bis die Photovoltaiktechnologie für die erforderliche Energie im großen Stil sorgen kann und Kohlestrom auch kein Schritt in die richtige Richtung ist, solange sollte die Atomenergie eine wichtige Rolle spielen. Auch wenn erneuerbare Energien zunehmen, ist der Energiebedarf weltweit doch so groß und wird immer mehr, so dass Energie aus Atomkraftwerken einfach dabei sein muss. So hat auch die Europäische Union die Kernenergie als umweltfreundlich eingestuft. Höhere Uranpreise sollten also vorprogrammiert sein. Zu den am schnellsten wachsenden Uranunternehmen zählt Uranium Energy. Das Unternehmen verfügt über umweltfreundliche und kostengünstige ISR-Uranprojekte. Diese liegen in Kanada und in den USA und sind zum Teil bereits produktionsbereit. Gerade hat Uranium Energy das in Saskatchewan befindliche Roughrider-Uranprojekt übernommen. Ebenfalls in der berühmten Uranregion Saskatchewan liegen die Projekte von IsoEnergy. Bei den im östlichen Athabascabecken gelegenen Uranprojekten besticht besonders das Laroque East-Projekt mit der hochgradigen Hurricane-Zone.





