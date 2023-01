Viele Länder lieben Gold und kaufen kräftig zu

Besonders China, Russland und die Türkei sichern sich zunehmend mit Gold ab

Laut dem World Gold Council stehen auf der Rangliste der weltweiten Goldreserven die USA immer noch auf Platz eins, gefolgt von Deutschland und Italien. Besonders fleißig beim Goldkauf war jüngst wieder die Türkei, ebenso wie China und Russland. In 2022 hat die Türkei 264 Tonnen Gold sowie 833 Tonnen Silber eingeführt. Die Türkei besitzt nun rund viermal so viel Gold als im Jahr 2021. Im Durchschnitt vermehrte die Türkei im vergangenen Jahr seine Goldschätze um rund 22 Tonnen pro Monat. Ein Grund dürfte die immens hohe Inflation dort sein. Gegenüber dem US-Dollar hat die Türkische Lira stark abgewertet. Die Silber-Zukäufe erreichten im Jahr 2022 sogar ein Rekordhoch.

Gold und Silber sind also gefragt! Unsicherheiten und Spannungen gibt es viele, etwa die Probleme zwischen den USA und China bezüglich Taiwans. Oder man denke an die vielen Raketenstarts in Nordkorea oder den Ukraine-Krieg, dessen Ende nicht in Sicht ist. Zentralbanken wollen ihre Devisenreserven diversifizieren und auch für private Anleger sind Investitionen in sichere Werte wie Gold und Silber ein guter Weg. Eine quasi geopolitische Risikoprämie unterstützt den Preis der Edelmetalle und verleiht ihnen Stabilität. Die institutionelle Nachfrage außerhalb der Notenbanken war in 2022 nicht besonders hoch, im Gegensatz zur physischen Nachfrage. Sollten sich die institutionellen Anleger dieses Jahr wieder mehr dem Gold und Silber zuwenden, sollte man mit den Edelmetallen auf sicherem Boden stehen. Auch rechnen Experten mit einer starken Schmucknachfrage Chinas nach dem Ende der Null-Covid-Strategie. Da ist Zeit für einen Blick auf aussichtsreiche Goldunternehmen wie etwa Maple Gold Mines oder Revival Gold. Maple Gold Mines und sein Partner Agnico Eagle arbeiten an zwei Goldprojekten in Quebec im Abitibi Grünsteingürtel. Revival hat sich die Aufgabe gestellt, die ehemals produzierende Beartrack-Arnett-Goldliegenschaft in Idaho wiederzubeleben. Es ist die größte früher in Idaho produzierende Goldmine.

