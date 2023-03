Viele Köche, karger Brei

Mit dem Einbruch der Deutschen Bank ging der DAX am vergangenen Freitag auf Tauchstation. Damit durchschlug er auch die in der Vorwoche thematisierte Unterstützungszone von 15.150 bis 15.650 Punkten erneut nach unten. Allerdings wurde dieses technische Schwächesignal in der Folge nicht aufgenommen. Der DAX stieg an und konnte zwischenzeitlich sogar wieder in die erwähnte Zone eintauchen. Angesichts der vielfältigen Problemlagen zwischen Krieg und Bankenkrise erscheint die Robustheit der Kurse erklärungsbedürftig. Zum einen ist das natürlich die Saisonfigur. Der anstehende April ist einer der stärksten Aktienmonate überhaupt, zugleich aber auch der letzte der saisonal favorisierten 6-Monats-Periode ab November des jeweiligen Vorjahres. Mit dem Mai („Sell in May“) könnte der saisonale Rückenwind dann tatsächlich ausbleiben. Möglicherweise ahnen die Märkte aber auch schon, dass sich die Notenbanken buchstäblich „in die Ecke gemalt haben“ und ein im Wert immer weiter verfallendes Fiatgeld keine ernsthafte Anlagealternative zu Aktien oder Gold ist. Wir haben solche Crack-up-Booms immer wieder beobachten können, zuletzt in Argentinien. Die Anleger flüchten auf der Suche nach Werthaltigem aus dem Geld und landen dabei unter anderem in Aktien, vorzugsweise solcher Unternehmen, die eine realistische Chance haben, eine Großkrise zu überstehen. Eine solche Katastrophenhausse wäre – schon der Name sagt es – nicht Ausdruck eines intakten Umfelds, sondern entsteht gerade deshalb, weil das Umfeld, insbesondere das Geldwesen, zerrüttet ist. Das geht zugegebenermaßen gegen die Intuition der meisten Anleger. Aber es ist ebenfalls eine historische Erfahrung, gerade in Deutschland, dass gute Unternehmen Krieg und Krise wesentlich besser überstehen als der Geldwert einer politisierten Währung.