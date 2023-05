Vestas: Kernwiderstand hält!

Der Aktienkurs von Vestas konnte seit Mitte Januar 2023 den Kernwiderstand bei 28,76 Euro nicht überwinden. Trotz vieler Aufträge schreibt die gesamte Branche Verluste. Unter dieser Prämisse ist der für 2025 geplante Gewinn je Aktie von 1,26 Euro möglicherweise überzogen.

Die ganze Windkraft-Branche hat damit zu kämpfen, dass die gestiegenen Preise zum Beispiel für Stahl nicht an die Kunden weitergegeben werden konnten, weil die Verträge das nicht vorsahen. Die Branche arbeitet also noch immer die alten, defizitären Aufträge aus der Vergangenheit ab. Die Nachfrage nach Windrädern ist weltweit so hoch wie nie, viele Länder haben ihre Klimaziele höher gesetzt und damit auch den geplanten Ausbau erneuerbarer Energien. Dennoch schreiben vor allem die Turbinenhersteller rote Zahlen, streichen Tausende von Stellen und schließen Werke. Dagegen schaffte die traditionell profitablere Vestas einen kleinen Gewinn von 16 Millionen Euro. Seit Jahren herrscht auf dem Markt ein ruinöser Preiskampf, vor allem ausgelöst durch die Umstellung von festen staatlichen Vergütungen auf freie Ausschreibungssysteme.

Zum Chart

Im übergeordneten Rahmen bildete sich Anfang November 2021 eine abwärts gerichtete Sequenz aus, die am 13. Oktober 2022 am Level von 17,63 Euro ein partielles Tief markierte. Ausgehend von diesem Tief beim Aktienkurs von Vestas setzte eine Erholung ein, die ein Kursplus von 63 Prozent verzeichnete, bevor der Kernwiderstand Mitte Januar 2023 bei 28,76 Euro getestet wurde. Dieser Kernwiderstand wurde fünf Mal angelaufen, konnte bis dato aber nicht nachhaltig überwunden werden. Der Widerstand scheint bis auf Weiteres zu halten. Aus Kennzahlen-Sicht musste 2022 ein Verlust pro Aktie von 1,56 Euro gemeldet werden. 2023 sollte wieder ein kleiner Gewinn von 0,13 Euro erwirtschaftet werden. 2025 ist ein Resultat je Aktie von 1,26 Euro geplant. Trotz des beträchtlichen Zuwachses beim Gewinn ist das entsprechende erwartete KGV immer noch bei 22,15. Weiters lässt die Konkurrenzsituation am Markt diesen Zuwachs als zu hoch gegriffen erscheinen. Ein Kursverlust in den kommenden Wochen wäre keine Überraschung.

Vestas Wind Systems A/S (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

28,76 // 32,08 Euro

Unterstützungen:

24,46 // 21,23 Euro



Fazit

Mit einem Open End Turbo Short (WKN VX22BF) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie von Vestas in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,33 profitieren. Das Ziel sei bei 22,84 Euro angenommen (1,28 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 30,27 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,54 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,6 zu 1.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

VX22BF

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

0,82 – 0,83 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

35,22 Euro

Basiswert:

Vestas Wind Systems A/S

KO-Schwelle:

35,22 Euro

akt. Kurs Basiswert:

27,47 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

1,28 Euro

Hebel:

3,33

Kurschance:

+ 55 Prozent

Quelle: Vontobel



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.