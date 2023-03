Verschiedene Arten des Bergbaus

Die Geschichte des Bergbaus ist Jahrtausende Jahre alt. Von der Antike bis heute hat sich viel bei den Ausbeutungsmethoden getan

Es gibt verschiedene Arten der Bergbautätigkeit. Dabei muss die Art des abgebauten Materials, die Menge an Materialien und Ort und Position der Lagerstätte beachtet werden. Eine Mine soll schließlich wirtschaftlich Best möglichst arbeiten. Grundsätzlich gibt es Tagebau, Untertagebau, In-Situ-Abbau und Seifenabbau. Tagebau oder Surface Mining ist die älteste Art Rohstoffe zu gewinnen. Sind die begehrten Rohstoffe nahe der Oberfläche, ist dies die beste Methode. Tiefe Schächte sind nicht nötig. Der Abraum, also das Material, das sich direkt über dem Erzkörper befindet, besteht meist aus Erde, Gestein und Pflanzen. Beim Untertageabbau ist der Aufwand deutlich größer, der Platzbedarf und der ökologische Fußabdruck aber kleiner. Denn beim Tagebau müssen die typischen abgestuften Seiten dargestellt werden. Gefährlicher ist der Untertagebau, bei dem es verschiedene Arten gibt, horizontale oder vertikale Tunnel oder ein Kombination aus beiden.

Beim In-Situ-Bergbau wird das Material der Mine nicht an der Oberfläche verarbeitet, sondern mithilfe chemischer Lösungen werden die Mineralien aufgelöst und diese Lösung aus der Mine gepumpt. Beim Uranbergbau ist dies die gängige Verarbeitungsart, für Gold ist sie nicht geeignet. Angesichts der Chemikalien müssen Spezialausrüstungen verwendet werden. Beim Abbau von Seifenlagerstätten, der vor allem bei Gold, Edelsteinen, Zinn, Platin und Titan zum Einsatz kommt, ist der Vorgang an sich relativ einfach. Umfassende Vermessungen sind hier notwendig. Neben diesen vier Hauptarten der Rohstoffgewinnung gibt es noch einige andere Möglichkeiten an die begehrten Rohstoffe zu kommen.

