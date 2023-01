Vermögen sichern - Edelmetalle sind eine Möglichkeit

Seit 2008 war der Rückgang des Reallohnes nicht mehr so langanhaltend und stark

Da von einer länger anhaltenden Inflation ausgegangen wird, stellt sich für Anleger die Frage welche Geldanlage noch Renditen einbringen kann. Prognostiziert wird eine Inflation über Jahre hinweg. Zwar gibt es wieder Zinsen auf der Bank, aber sie sind gering. Hier kann ein Investment in Edelmetalle helfen, denn die Nachfrage und der Wert der Edelmetalle haben sich über Jahrhunderte gehalten. Natürlich unterliegen auch sie Schwankungen im Preis, gesehen werden muss aber die Anlage als langfristige Investition.

Das größte Preisrisiko für Gold und Silber sieht der Investor Jim Rogers für 2023 in den Zentralbanken. Sie drucken Geld, vermehren so die Schulden und verzerren die Märkte, die Zinssätze und auch die Inflation. Rohstoffe seien, so Rogers, „die billigste Anlageklasse“. Die aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen sprechen für höhere Preise bei Gold und Silber. Denn in Zeiten von Rezession und einem schwachen Wirtschaftswachstum hat der Goldpreis nach oben tendiert. Auch das World Gold Council sieht den entscheidenden Faktor für den Goldmarkt 2023 im Zusammenspiel zwischen Inflation und Zentralbankenintervention. Geht die Inflation zurück, so das World Gold Council, werde dies den US-Dollar schwächen und so dem Goldpreis Rückenwind verleihen. Insgesamt sei das Aufwärtspotenzial für den Goldpreis höher als das Abwärtspotenzial. Auch das für 2023 erwartete stärkere chinesische Wirtschaftswachstum wird die Goldnachfrage ankurbeln. Auch wenn es mal Gegenwind für die Edelmetallpreise gibt, so sind Gold und Goldaktien doch auf längere Sicht wichtige Posten im Portfolio und sorgen für Sicherheit. Zu den aussichtsreichen Unternehmen gehören GoldMining und Golden Rim Resources. Golden Rim Resources besitzt in seinen Projekten Gold, Kupfer, Silber, Blei und Zink. Sie liegen im produktiven Siguiri-Becken in Guinea und in Chile. GoldMining konzentriert sich auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika (mehr als 26 Millionen Unzen Goldressourcen).

