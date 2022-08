Verknappen, Verlieren und Verteuern

Bereits am 3. September 2022, also in gut einer Woche, macht die Metallorum-Roadshow – Wissen sichert Vermögen in der Inselhalle Lindau unter dem Motto „Droht der Finanzkollaps?“ den Auftakt des herbstlichen Veranstaltungsreigens. Mit von der Partie ist unter anderem der Bestsellerautor Ernst Wolff. Die Teilnehmer haben im Rahmen der Roadshow auch die Gelegenheit sich persönlich mit den anwesenden Experten auszutauschen. Nähere Informationen finden Sie auf https://metallorum-events.de/.



Zehn Tage später, am 13.9., findet zum 19. Mal das SRC Forum Financials & Real Estate 2022 in Frankfurt am Main statt. Auch dieses Jahr wird sich eine Vielzahl namhafter Unternehmen des Immobilien- und Private Equity Bereichs aus dem deutschen Sprachraum präsentieren. Nähere Informationen finden Sie auf der Website des Veranstalters .



Doch mit dem September sind die spannenden Anlegertagungen noch lange nicht beendet. Demnächst werden wir an dieser Stelle über weitere interessante Formate im Oktober berichten.