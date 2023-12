Verizon: Relative Stärke ggü. Gesamtmarkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Größtes Telekommunikations­unternehmen der Welt!

Verizon (VZ) – ISIN – US92343V1044

Verizon mit Pullback-Setup!Rückblick

Die Verizon-Aktie hat in den vergangenen Jahren deutlich an Boden verloren. Im Halbjahresrückblick sehen wir mit einem Plus von 5 Prozent aber eine positive Entwicklung und auch beim gestrigen Abverkauf des S&P500 zeigte sich das Wertpapier vergleichsweise stabil. Die Keilformation der letzten Tage wäre bei Auflösung nach oben ideal für einen Long Trade.

Verizon-Aktie-Aktie: Chart vom 20.12.2023, Kürzel: VZ; Kurs: 37.30 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Verizon Communications Inc., als führender Gigant in der globalen Telekommunikationsbranche, etabliert sich mit einer beeindruckenden Marktkapitalisierung von 157 Milliarden USD und einem treuen Kundenstamm von über 115 Millionen Nutzern als Gravitationszentrum des Sektors. In einer Welt, die von Vernetzung geprägt ist, gelingt es Verizon, kontinuierlich an der Spitze zu bleiben und innovative Technologien voranzutreiben. Finanzexperten und Analysten erkennen im Aktienkurs von Verizon ein signifikantes Potenzial für eine positive Entwicklung. Das Unternehmen ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 2023e von 8.4 und einer Dividendenrendite von 6.99 Prozent für Value-Investoren sehr interesssant. Relativ hoch ist allerdings auch die Nettoverschuldung, die allerdings aus Investitionen in systemrelevante Infrastruktur stammt.

Bei unserem Pullback-Setup orientieren wir uns grundsätzlich an den gelben Linien im Chart, sollten aber die Gesamtentwicklung des Marktes im Blick behalten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders-Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Verizon ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in VZ.

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 21.12.2023

