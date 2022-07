Verbraucher sparen wieder mehr für ihre Altersvorsorge – aber oft falsch!

Trotz Niedrig- oder sogar Negativzinsen sparen Verbraucher in den vergangenen Monaten wieder mehr als in den Jahren zuvor – vor allem auch für die Altersvorsorge. Dabei machen sie jedoch oft einige fatale Fehler. Denn auch wenn Sparen grundsätzlich sehr wichtig ist, gibt es dabei einiges zu beachten.

Das sieht auch Klaus Westram. Er ist Finanzexperte und kennt die typischen Fehler im Sparverhalten der Deutschen – und gibt gerne Tipps, wie man diese vermeiden kann. Da er aufgrund seiner jahrelangen Berufserfahrung auch deren Bedürfnisse und natürlich jegliche Investitionsmöglichkeiten nur allzu gut kennt, setzt er sich dafür ein, dass jeder Bürger zu diesem Thema die beste Beratung erhält und schließlich nur geeignete Finanzprodukte nutzt.

Was sind die typischen Fehler beim Sparen?

Tatsächlich greifen die meisten Verbraucher zum Sparen auch heute noch auf die gängigen Finanzprodukte zurück, die über Jahre und Jahrzehnte in den Banken empfohlen wurden und zum Teil auch heute noch werden. Das sind dann manchmal sogar noch Sparbücher oder Tagesgeld- bzw. Festgeldkonten, bei denen man aktuell aber nur sehr wenige oder gar keine Zinsen mehr für sein Erspartes bekommt. Demnach liegt das Geld dann herum und kann nicht arbeiten – im Gegenteil: Wegen der wachsenden Inflation wird es sogar weniger wert! Und im Falle von Sparbuch und Festgeldkonto hat man nur eingeschränkt oder gar nicht die Möglichkeit, zwischendurch Geld abzuheben, wenn man es benötigen sollte. Das sind also gleich mehrere Nachteile auf einmal, die diese Sparformen in sich vereinen.

Mit einem Blick auf Bausparverträge oder Kapitallebens- und private Rentenversicherungen stehen die Verbraucher wegen des Zins- und Inflationsthemas ähnlich schlecht da und haben oft keinen Nutzen davon. Schließlich sollte das eingezahlte Geld eigentlich mehr und nicht weniger werden.

Deshalb wird neuerdings als Alternative verstärkt in Aktien oder Fonds investiert. Leider verfügen viele Verbraucher da meist über wenig Hintergrundwissen. Häufig werden diese Anlageformen vom Berater empfohlen, ohne dass für den Kunden verständlich genug erläutert wird, welche Risiken sie bergen und worauf es zu achten gilt. Das heißt im Klartext, dass die langfristigen Renditen von durchschnittlich etwa fünf bis sieben Prozent (bei Aktien) das investierte Kapital zwar in guten Marktphasen augenscheinlich wachsen lassen, der Geldwert dabei jedoch aufgrund der Inflation in vielen Fällen lediglich erhalten wird. Das “Nettovermögen” wächst de facto also oft nicht.

Und von einer sicheren Geldanlage kann man bei diesen Produkten leider auch nicht sprechen, denn sobald es am Markt zu Schwierigkeiten oder sogar Crashs kommt und die Kurse fallen, sind viele Anleger sogleich überfordert, weil sie die Situation nicht einordnen können. Sie verlieren von einer Sekunde auf die andere teilweise viel Geld und wissen nicht einmal warum. Der Grund dafür liegt teilweise darin, dass sie mit der Thematik zu wenig vertraut sind und die Risiken im Vorfeld nicht einschätzen konnten.

Außerdem: Statt mit Sparplänen (und dabei mit immer gleich hohen Beträgen) zu arbeiten und wegen des Cost-Average-Effekts von durchschnittlich günstigen Einstandspreisen zu profitieren, während man dennoch gute Gewinne erzielen kann, tätigen viele unregelmäßig größere Einmalzahlungen – immer dann, wenn Geld übrig ist. Sind das dann immer unterschiedlich hohe Beträge, werden je nach Kurs mal mehr und mal weniger Anteile gekauft, was dazu führt, dass teilweise deutlich weniger Gewinn (oder stattdessen eben auch mal Verlust) gemacht wird. Doch woher soll der Kunde das denn wissen, wenn der Berater, dem er diesbezüglich vertraut, ihn nicht darauf aufmerksam macht? Hat der Verbraucher wirklich die Aufgabe, sich selbst um die nötigen Informationen zu kümmern und in die Thematik einzuarbeiten?

Wie kann man diese Fehler vermeiden?

Grundsätzlich ist es ratsam, sich grundlegend zu den verschiedenen Anlageklassen zu informieren, bevor man Geld investiert. Blind auf den Bankberater vertrauen und in jedes empfohlene Finanzprodukt zu investieren, ohne es tatsächlich zu verstehen, kann über kurz oder lang zu Verlusten führen. Denn man kann nun mal in bestimmten Situationen nicht angemessen reagieren und beispielsweise auch nicht schnell zwischendurch, ohne Verlustrisiko, über sein Geld verfügen.

Ohne Hintergrundwissen sind tatsächlich die wenigsten Anlageprodukte zu empfehlen. Das heißt nicht, dass man Experte sein muss, aber die wichtigsten Details und die Funktionsweise sollte man verstehen.

Es ist auch nicht notwendig, größere Summen in Aktien oder Fonds zu investieren, wenn in manchen Monaten Geld übrig bleibt. Stattdessen ist es schlauer, jeden Monat regelmäßig kleinere Beträge mit Hilfe von Sparplänen anzulegen. Die Vorteile liegen, wie bereits erwähnt, in den durchschnittlich geringen Einstandspreisen und damit in der Chance auf gute Renditen.

Die Finger weglassen sollte man grundsätzlich von Hochrisiko-Produkten wie zum Beispiel Kryptowährungen, sofern man sich damit nicht wirklich auskennt. Diese sind so anfällig für starke Wertschwankungen, dass Laien einfach viel zu schnell Geld verlieren könnten.

Fazit

Es sind immer die gleichen Fehler, die beim Sparen gemacht werden: Zu wenige Kenntnisse über die einzelnen Produkte und deren Funktionsweise, Investitionen in veraltete Anlageprodukte oder solche, auf die keine Zinsen mehr gezahlt werden, das Nicht-Berücksichtigen der Inflation und unregelmäßige, teilweise hohe Einzahlungen. All das führt dazu, dass das Vermögen nicht, wie gewünscht, stetig wächst, sondern häufig eher Verluste zu verzeichnen sind. Diese Fehler kann man jedoch vermeiden – wenn man sich zumindest grundlegend zum Thema Geldanlage informiert und dann sinnvolle Anlageprodukte nutzt. Auch Sparpläne sind zu empfehlen. Mittlerweile gibt es in jedem Fall genügend Möglichkeiten, um sich auch als Verbraucher mit dieser Thematik zu beschäftigen. Zum Kennenlernen oder für die Kontaktaufnahme geht es hier zum LinkedIn-Profil von Klaus Westram:https://de.linkedin.com/in/klaus-westram-a2544577?trk=public_profile_samename-profile.

Kurzinfos zum Autor Klaus Westram:

Klaus Westram ist ein erfahrener Finanzexperte: Stationen seines Werdegangs waren Bausparkasse Schwäbisch Hall, Postbank, Wüstenrot & Württembergische und Swiss Life. Der gelernte Bankkaufmann war in all diesen Finanzunternehmen in diversen leitenden Vertriebspositionen bis hin zum Vertriebsvorstand tätig. Er gilt als kompetente Führungspersönlichkeit mit umfassendem Produktwissen, bei der der Kunde immer an erster Stelle steht. Sein erklärtes Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass jeder Bürger die bestmögliche Finanzberatung erhält und wirklich nur die Finanzprodukte nutzt, die optimal zu seinen individuellen Anforderungen passen und maximale Leistung zu einem möglichst günstigsten Preis bieten.

