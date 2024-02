Verbio: Das ist bitter!

Verbio hat zuletzt an den Börsen einen eminent hohen Gewinn geschafft. Am Donnerstag ging es nach den jüngsten Zahlen für das zweite Quartal um gut 17 % aufwärts. Am Freitag dann verlor die Aktie fast -6 %. Dies allerdings ließ sich nicht auf neue Nachrichten zurückführen. Mutmaßlich kam es einfach zu Gewinnmitnahmen. Die Zahlen jedenfalls waren offenbar überzeugend. Der Umsatz belief sich auf 424,52 Millionen Euro. Vor einem Jahr waren es 487 Millionen Euro. Der Nettogewinn betrug 0,8 Millionen Euro – auch der war vor einem Jahr höher: Er lag bei 25,34 Millionen Euro. Dennoch scheinen die Analysten viel weniger erwartet zu haben.

Schätzungen werden besser!

So hat nun die Aufhäuser das Kursziel auf 44 Euro belassen! Das Kursziel liegt durchschnittlich immerhin bei 33,56 Euro. Das wären gut 55 % Plus!

