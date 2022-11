Verbio – Breakout aus der Base in Vorbereitung!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Breakout Trading-Strategie



Symbol: VBK ISIN: DE000A0JL9W6



Rückblick: Verbio ist einer der führenden Bioenergieproduzenten und Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Darüber hinaus produziert Verbio Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Die Aktie wurde im heurigen Jahr abgestraft und man konnte die Papiere bei unter 40 Euro einsammeln. Mittlerweile schaffte es die Aktie aber, sich in diesem herausfordernden Börsenumfeld zu verdoppeln.

Meinung: Verbio setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von Verbio erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist Verbio einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. Nach ihrem starken Anstieg im Oktober, hat die Aktie nun eine Base über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten ausgebildet. Bei einem Breakout nach oben, bietet es sich an, dem Papier des Biokraftstoff-Spezialisten prozyklisch zu folgen.

Chart vom 07.11.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 81.05 EUR



Setup: Bei einem Breakout aus der Base könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung ließe sich nach dem Einstieg unter den Kerzen der letzten Tage platzieren.

Meine Meinung zu Verbio ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in VBK



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

