Veolia: Megatrends lassen weiteres Wachstum in der Abfallwirtschaft erwarten!

Symbol: VIE ISIN: FR0000124141

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des französischen Umweltdienstleistungsunternehmens liegt mit über 19 Prozent im Halbjahresplus. Der Rücksetzer zum 20er-EMA reichte heute bis unter die 20-Tagelinie, wo er auf eine solide Unterstützungslinie trifft.

Chart vom 21.06.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 28.68 EUR

Meinung: Veolia war schon vor der Übernahme des Wettbewerbers Suez die Nummer 1 der globalen Entsorgungswirtschaft. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wasser / Abwasser, Müllentsorgung und Energie tätig. Diese sind angesichts der wachsenden Weltbevölkerung, des steigenden Ressourcenverbrauchs und der stetigen Urbanisierung für das Funktionieren vieler Volkswirtschaften von zentraler Bedeutung. COVID-19 hatte Auswirkungen auf die Abfallwirtschaftsbranche, da während des Lockdowns das Wohnsegment im Vergleich zu Industrie- und Handelszentren mehr Abfall erzeugte. Insgesamt war das Abfallvolumen rückläufig, da wichtige Wirtschaftsektoren während der Pandemie teilweise oder vollständig brachlagen. Mit der Wiederbelebung der Wirtschaft und der Wiederaufnahme der Produktionsaktivitäten in vielen Ländern hat die Branche wieder Fahrt aufgenommen. Experten rechnen in den kommenden Jahren mit einem Wachstumspfad von rund 5 Prozent p.a. und so darf auch beim Marktführer weiterhin mit guten Geschäften gerechnet werden.

Setup

Mögliches Setup: Wir orientieren uns für unser Long Setup mit dem Trigger an der letzten Tageskerze, mit dem Stop Loss an der genannten Unterstützungslinie. Das Kursziel haben wir per Measured Move ermittelt.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in VIE.

Veröffentlichungsdatum: 22.06.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

