Vegan? Out!

Anleger haben in den letzten 12 Monaten den Appetit auf sogenannte “vegane Aktien” verloren, während die Anteilsscheine traditioneller Fleischproduzenten weitaus besser abschnitten. Das zeigt eine Analyse der Social-Investing-Plattform eToro, die anlässlich des Weltvegantags am 1. November erstellt wurde. Wir stellen die Analyse vor…

Investoren verlieren Appetit: Aktien für vegane Ernährung stürzen ab, Fleischproduzenten feiern Comeback

Exklusive eToro-Analyse zu Aktien für vegane und fleischhaltige Ernährung.

Binnen zwei Jahren erzielte ein Aktienkorb der 10 größten Fleisch-Produzent:innen eine Rendite von 7 Prozent, während die 10 größten veganen Aktien 36 Prozent verloren.

Sechs der zehn Unternehmen im veganen Korb gingen erst kürzlich an die Börse. Seit dem Börsengang verloren sie im Durchschnitt 77 Prozent an Wert.

So verlor ein Aktienkorb der 10 größten veganen Aktien in den vergangenen 12 Monaten 51 % an Wert und 36 % über die letzten zwei Jahre. Dagegen büßte ein Aktienkorb der größten fleischproduzierenden Unternehmen im letzten Jahr nur 12 % an Wert ein und gewann auf Sicht von zwei Jahren sogar 7 % hinzu (auf US-Dollar-Basis).

Das ist eine klare Trendwende im Vergleich zu den Vorjahren, als die Kurse veganer Aktien in die Höhe schnellten. Auf einen längeren Zeitraum gesehen wäre der vegane Korb jedoch die lukrativere Anlage gewesen: Auf Sicht von 3 Jahren konnte dieser 38 % zulegen, während der fleischhaltige Korb 10 % verlor. Auf Sicht von 5 Jahren ist das Verhältnis 20 % zu 5 %. Allerdings ist dieses gute Abschneiden des veganen Korbes ausschließlich auf das phänomenale Wachstum des veganen Getränkeherstellers Celsius Holdings zurückzuführen. Dessen Aktienkurs schoss in fünf Jahren um 1.500 % in die Höhe.

Technologieaktien nicht zu schlagen

Die Rendite des Nasdaq auf Fünfjahressicht konnte jedoch keiner der beiden Körbe toppen. Der US-Technologieindex stieg in diesem Zeitraum um 67 %, beide Körbe schnitten aber deutlich besser ab als der FTSE100 (- 5 %).

Zeitraum Korb mit Fleisch- Aktien

Veganer Korb

Nasdaq

FTSE100

Fleisch vs Vegan

1 Jahr

-12%

-51%

-28%

-3%

39%

2 Jahre

7%

-36%

-4%

22%

44%

3 Jahre

-10%

38%

35%

-3%

-47%

5 Jahre

5%

20%

67%

-5%

-15%



Aktienkursdaten zum Marktschluss am 26/10/2022. Indexperformance berechnet in USD.

Neben Celsius Holdings umfasst der vegane Korb auch bekannte Hersteller von Fleisch- und Milchersatzprodukten wie Beyond Meat oder Oatly, deren Aktienkurse 2022 schon kurz nach der Erstnotierung an der Nasdaq stark zurückfielen. Der Korb enthält aber auch vegan ausgerichtete Marken aus anderen Sektoren wie das Kosmetikunternehmen ELF Beauty.

Im Korb mit Fleischaktien befinden sich globale Giganten wie das brasilianische Unternehmen JBS, der größte Fleischverarbeiter der Welt, oder der US-Fleischproduzenten Tyson Foods.

eToro-Analyst Laidler: “Vegane Aktien leiden unter der Rezession”

“Viele der sogenannten veganen Aktien sind während des allgemeinen VC- und Tech-Booms der letzten Jahre in die Höhe geschossen, aber jetzt stürzen sie angesichts schwieriger Marktbedingungen, hoher Zinssätze und Rezessionsrisiken auf den Boden der Tatsachen zurück, sagt Ben Laidler, Global Markets Strategist bei eToro. ”Viele dieser Aktien haben sich schon kurz nach dem Going Public schrecklich entwickelt, obwohl Erfolge wie Celsius zeigen, dass es in diesem Bereich auch Chancen gibt”, so der Analyst.

“Während die Akzeptanz von veganen Produkten weiter zunimmt, schlagen die etablierten Proteinhersteller und Lebensmittelriesen zurück und expandieren in neue fleischlose Produktlinien, wobei sie ihre Größen- und Vertriebsvorteile nutzen. Traditionelle Fleischwerte entwickelten sich langsam, aber stetig, und diese Unternehmen dürften jetzt davon profitieren, dass die Verbraucher:innen angesichts der massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten auf billigere Proteinquellen umsteigen und Anleger:innen im derzeitigen Klima eher auf Aktien von Grundnahrungsmitteln setzen”, so Laidler.

Vegane Aktien Wertent-

wicklung 2022

5-Jahres-

Performance

Fleisch-

aktien Wertent-

wicklung 2022

5-Jahres-

Performance

Beyond Meat

-79%

N/A

Tyson

-22%

-5%

Oatly

-73%

N/A

Hormel

-6%

51%

Local bounti

-54%

N/A

BRF

-40%

-83%

Tattooed chef

-73%

N/A

Pilgrims Pride

-20%

-27%

AppHarvest

-57%

N/A

Archer Daniels

40%

115%

Ingredion

-12%

-31%

JBS

-31%

88%

Olaplex Holdings

-84%

N/A

WH Group

-16%

-46%

ELF Beauty

35%

96%

Marfrig

-50%

0%

Celsius Holdings

21%

1,561%

Minerva

34%

-29%

National Beverage

-4%

-8%

NH Foods

-32%

-56%



Alle Kursdaten entsprechen dem Stand zum Börsenschluss am 26.10.2022. Performance in US-Dollar.