Varta: „Die nackten Zahlen sprechen gegen einen Einstieg“

Der frühere Anlegerliebling Varta hat auf Jahressicht knapp 50 Prozent an Wert verloren. Auch im Aktien-Check wurde der Batteriekonzern abgestraft und landete auf dem letzten Platz.

Was ist los mit der Varta-Aktie?

Die Varta-Aktie befindet sich in einem ungebrochenen Abwärtstrend. Seit mehreren Monaten purzeln die Kurse. Auf Jahressicht hat die Aktie knapp 50 Prozent an Wert verloren. Zuletzt musste Varta schwache Halbjahreszahlen ausweisen und den Ausblick wegen Projektverzögerungen und hoher Kosten senken. Trader und Aktien-Check-Teilnehmer Kai Knobloch (Halbprofi87) erklärt:

„Varta hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 nach unten korrigiert, nachdem bereits im letzten Herbst die Guidance für 2021 gesenkt werden musste. Der Umsatz stagniert, während die Gewinne rückläufig sind.“

Kai Knobloch Halbprofi87 Varta im Aktien-Check

Varta belegt im aktuellen wikifolio Aktien-Check mit 3,3 Punkten den letzten Platz und bleibt – wie obenstehende Grafik zeigt - in sämtlichen der abgefragten Qualitätskriterien hinter dem Durchschnitt zurück. Besonders in Sachen Prozesseffizienz, Robustheit des Geschäftsmodells und finanzieller Risikotragfähigkeit bewerteten die Trader Varta schlecht. Trotz der Kursverluste halten die Rating-Teilnehmer die Aktie außerdem immer noch für leicht überbewertet.

„Die Aktie ist aus meiner Sicht, vor dem Hintergrund der aktuellen Geschäftsentwicklung, nicht sehr günstig bepreist.“

Kai Knobloch Halbprofi87 Darf die Varta-Aktie aktuell ins Depot? Darf die Varta-Aktie aktuell ins Depot? Nein, sie ist ein „No-Go“. Verkaufen!57 % Ich bin investiert und bleibe es. Halten!18 % Die Aktie ist sehr attraktiv. Kaufen!24 % Top Trader Meinung UMBRELLA +1.411,8 % Ritschy Du willst abstimmen und die aktuelle Community-Meinung entdecken? Registrieren Bereits registriert? Login Das Voting läuft bis einschließlich 11. August 2022.

Im August stellten wir der wikifolio Community in einem Voting die Frage, ob Varta aktuell ins Depot darf. Auch hier zeigt sich ein klares Bild. 57 Prozent der Teilnehmer sprachen sich gegen ein Varta-Investment aus. Knobloch kommentierte: „Kurzfristig Hoffnung macht die robuste Reaktion der Aktie nach den schwachen Zahlen, was dafür spricht, dass diese schon größtenteils eingepreist waren. Daneben sorgt der beabsichtigte Einstieg in das E-Mobility-Geschäft für Fantasie bei Varta. Diese Fantasie alleine reicht mir aber für ein längerfristiges Engagement in der Aktie nicht aus. Die nackten Zahlen sprechen aktuell gegen einen Einstieg.“

