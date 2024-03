Varta-Aktie: Jetzt wird es wichtig!

Varta hat in den vergangenen Tagen einen vergleichsweise moderaten Verlust hingelegt. In einer Woche ging es um minimale ca. 0,5 % abwärts. Dennoch: Die Aktie ist aktuell auf bestem Wege, sich weiter relativ unbeliebt zu machen. Der Trend ist in den vergangenen mehr als drei Monaten wieder klar rückläufig. Die Notierungen sind damit im Abwärtstrend. Spannend wird es indes in wenigen Tagen.

Dieser Termin wird wichtig: 28.3.!

Geplant ist lt. Daten von Marketscreener, dass Varta am 28.3 seine Ergebnisse zum 4. Quartal 2023 präsentieren wird. Damit wird auch das Jahresendergebnis greifbarer, womit auch klar wird, wie hoch das der Nettoverlust 2023 ausfällt. Analysten gehen zwar von einem Kursplus in Höhe von knapp 25 % aus – doch erst mit den Zahlen wird greifbar, wie genau sich der Wert des Unternehmens darstellt. Wenn die Analysten Recht behalten, kann es eine Überraschung geben.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Varta-Analyse von 11.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Varta jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Varta Aktie

Varta: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...