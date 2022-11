Vantage Towers – Vor Richtungswechsel?

Einen kurzen Blick sollten Investoren auf den Funkmastenbetreiberwerfen, hier bahnt sich nämlich seit einigen Tagen ein Richtungswechsel zur Oberseite an und wird im heutigen Handelsverlauf durch einen Kurssprung von 2,3 Prozent bekräftigt. An der übergeordneten Seitwärtsspanne ändert dies zwar nichts, bietet auf kurzfristiger Basis aber recht vielversprechende Chancen.

Vantage Towers ist 2021 aus dem Vodafone-Konzern abgespalten worden und nun ein eigenständiges Unternehmen mit rund 45.000 Sendemasten in ganz Europa. Obwohl das Papier keine lange Börsenhistorie besitzt, lassen sich schon jetzt gewisse übergeordnete Merkmale erkennen, wie eine anhaltende Seitwärtsspanne zwischen 25,00 und grob 33,59 US-Dollar. Nachdem im unteren Bereich in den letzten Wochen ein tragfähiger Boden aufgebaut werden konnte, versucht sich das Papier nun auf der Oberseite über einen internen Abwärtstrend zu befreien und könnte dadurch ein untergeordnetes Kaufsignal generieren. Wer also auf der Suche nach kurzfristigen Gelegenheiten ist, könnte hier goldrichtig liegen.

Krisensicheres Geschäft

Aus charttechnischer Sicht dürfte der besagte Befreiungsschlag in der Vantage-Tower-Aktie erst mit einem Kurssprung von mindestens über das Niveau von 29,10 Euro gelingen, im weiteren Verlauf wären dann Kursgewinne an 29,84, 30,72 und schließlich rund 32,00 Euro möglich. Um dagegen aus der übergeordneten Seitwärtsspanne auszusteigen, müssten hingegen die bisherigen Hoch- oder Tiefpunkte eindeutig getriggert werden. Ein Ausbruch ist allerdings noch nicht vollends in trockenen Tüchern, temporäre Rücksetzer auf das Unterstützungsniveau um 27,15 Euro sollten Investoren noch zwingend einplanen. Ein Rücklauf zurück an Jahrestiefs wird dagegen unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 26,87 Euro wahrscheinlich. Im weiteren Verlauf werden passende Scheine für beide Richtungen vorgestellt..

Widerstände: 28,72; 29,10; 29,34; 29,84; 30,12; 30,50 Euro

Unterstützungen: 28,04; 27,58; 27,28; 26,87; 26,32; 25,70 Euro

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Vantage Towers HR6Z8F 0,61 22,733635 4,68 Open End Vantage Towers HR77AL 0,41 24,815115 7,17 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Vantage Towers HR9N1P 0,71 35,01008 3,99 Open End Vantage Towers HB6N0S 0,35 31,268156 8,21 Open End

Weitere Produkte auf Vantage Towers und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Vantage Towers – Vor Richtungswechsel? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).