Valneva: Starkes Stück!

Valneva konnte am Dienstag einen massiven Aufschlag von fast 5 % schaffen. Die Kurse sind damit inzwischen sogar auf über 3,50 Euro geklettert. In den vergangenen Wochen gewann der Titel über 15 %, auch wenn es gelegentlich einmal Rückschläge gibt. Die Notierungen sind allerdings nach jeder Weise noch im Abwärtstrend.

Technische Analysten sehen Valneva noch im Abwärtstrend

Wirtschaftlich betrachtet ist der Titel an den Märkten noch nicht so gut aufgestellt, wie es sich Analysten wohl erträumt haben. Das Pharma-Unternehmen soll mit einem Gewinn von gut 3 Millionen Euro zwar im schwarzen Bereich landen. Damit aber wäre das KGV bei ca. 30. Das wiederum erklärt nicht, warum die Analysten noch immer davon ausgehen, dass die Aktie um mehr als 100 % steigen kann. Dies würde verbunden sein mit einem KGV von über 60 – selbst im guten Fall. Daher ist derzeit nicht ganz absehbar, wohin die Kursgewinne noch laufen können. Charttechnisch, technisch und aktuell auch wirtschaftlich bleibt der Titel noch im Abwärtstrend, so alle betreffenden Denkschulen. Am 20. März erwartet Marketscreener jetzt die nächsten Zahlen – dann wird der Aktienmarkt erfahren, wie es tatsächlich aussieht.

