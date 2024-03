Valneva: Der Run hat einen Grund!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Valneva hat eine sehr starke Woche hinter sich gebracht. Der Pharma-Konzern musste am Freitag allerdings einen Abschlag von -0,6% hinnehmen. Zuvor war es insgesamt in den vergangenen fünf Sitzungen am Markt um 14 % aufwärts gegangen. Dabei haben die Börsen nur zeitverzögert reagiert. Ende Februar hatte der CDC bzw. dessen Beratender Ausschuss die Zulassung des Tropenimpfstoffs empfohlen. Das kann ein gutes Signal für die nächsten Wochen sein. Wird der Impfstoff zugelassen, dürfte dies zumindest die Stimmung drehen.

Die Stimmung ist entscheidend!

Dabei ist die Stimmung am Markt derzeit noch entscheidend. Der Abwärtstrend ist mittelfristig noch sehr gut sichtbar. Seit November sind die Kurse von damals teils von mehr als 6 Euro nach unten gestürzt. Der aktuell laufende Versuch der Erholung ist der stärkste seit dem massiven Absturz geworden.

Da Valneva außerdem auch bilanziell inzwischen wieder stärker aufgestellt ist (im laufenden Jahr wird erstmals ein Gewinn von 3 Millionen Euro erwartet), kann die Erholung sich auch außerhalb des charttechnischen Bildes fortsetzen und belegen lassen.

