Valneva – Mit dem Pfizer-Einstieg zündet der Impfstoffhersteller den Kursturbo!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Breakout Trading-Strategie



Symbol: VLA ISIN: FR0004056851



Rückblick: Valneva galt in den Spitzenzeiten der Corona-Pandemie als große Hoffnung, um die Zahl der Impfwilligen durch den Einsatz des Totimpfstoffes noch steigern zu können. Die Aktien hatten geprägt durch einen Streit mit der EU um die Zulassung und die Bereitstellung des Coronavirus-Impfstoffkandidaten VLA2001 in den letzten Monaten kräftig Federn gelassen.

Meinung: Nun übernimmt Pfizer im Rahmen einer Kapitalerhöhung 8,1 Prozent der Anteile des französischen Impfstoffherstellers. Mit dem Pfizer-Investment soll die bestehende Kooperation des Borreliose-Impfstoffs VLA15 gestärkt werden, was für neue Hoffnung bei den Anlegern sorgt. Aber auch die Zulassung des Corona-Vakzins mit einer Liefervereinbarung über bis zu 60 Millionen Dosen dürfte Pfizer weiter vorantreiben. Die Aktie startete am Montag mit einem Freudensprung in die Woche und setzte auch gestern mit der Rückeroberung des EMA-50 ihr Kursfeuerwerk weiter fort. Es ist gut möglich, dass die Euphorie weiter anhält.



Chart vom 22.06.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 12.37 EUR



Setup: Bei weiterer Stärke kann man der Aktie auf der Long-Seite folgen. Um bei einem möglichen Rückschlag gut abgesichert zu sein, sollte die Positionsgröße des Trades dabei eher kleiner gewählt werden. Die Absicherung ließe sich unter der Kerze von Dienstag, unter dem EMA-50 vornehmen.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Valneva ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in VLA



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von