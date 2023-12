Valneva: Letzte Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Valneva konnte am Dienstag einen Anstieg verbuchen – allerdings nur minimal. Die Notierungen sind insgesamt auf einem schwachen Weg. Der Pharmakonzern hat vor gut einer Woche die Marke von 5 Euro unterkreuzt. Das war der Beginn für einen Kampf gegen einen weiteren Absturz. Denn charttechnisch betrachtet hat sich die Ausgangssituation nun massiv verschlechtert. Es geht nun darum, 5 Euro zu verteidigen bzw. erneut zu überkreuzen.

Gelingt dies, wäre der Seitwärtstrend stabilisiert, der kürzlich erobert worden ist. Andernfalls steht Valneva vor schwierigen Wochen.

Analysten sehen alles anders

Nur Analysten sehen gegenwärtig alles anders. Der Titel sei noch ca. 92 % von seinem Kursziel entfernt, so die Auffassung. Das Kursziel liegt bei etwa 9,37 Euro, heißt es in der Zusammenfassung der Meinung von Analysten auf Marketscreener! Tatrsächlich sind allerdings nur wenige Analysten an dieser Kursschätzung beteiligt. Das kostet Punkte bei der Frage der Objektivität.

