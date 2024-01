Valneva-Aktie: Ein gewaltiger Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Das war ein lauter Schlag: Valneva konnte am Donnerstag an den Börsen ein Comeback feiern. Mehr als 4,1 % Kursgewinn sprechen fast für sich. Die Notierungen sind auf dem Weg dazu, die 5-Euro-Marke wieder zu erobern. Die eigentliche Nachricht für den Börsen folgte am Ende des vergangenen Jahres. Die Börsen haben erstaunlich gelassen darauf reagiert. Denn Valneva hat seine Prognose für das Jahr 2023 geändert.

Valneva: Erwartungen sind anders

Es heißt, das der erwartete Gesamtumsatz bislang bei 220 Millionen Euro lag. Nun wurden Produktumsätze im Umfang von 130 bis 150 Millionen Euro genannt. So weit die dünne Nachrichtenlage. Das sieht nicht so aus, wie es aussehen sollte. Die Verluste werden ohnehin bei mehr als -30 Millionen Euro liegen, so die Meinung am Markt. Demnach ist der aktuelle Abwärtstrend, der im Chart zu sehen ist, zumindest wirtschaftlich gedeckt.

