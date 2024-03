Valneva-Aktie: Die Spannung steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Pharmakonzern Valneva steht kurz davor, seine Zahlen bekannt zu geben. Am 20.3. wird es so weit sein. Fraglich erscheint, ob Valneva die Börsen noch einmal mitzunehmen. Denn das Unternehmen hat bei den Analysten bereits hinreichend Kredit. Die Aktie soll deren Expertise nach um mehr als 120 % klettern können. Das durchschnittliche Kursziel wird gegenwärtig auf 9,20 Euro geschätzt. Nur die Anleger sehen es wohl anders. Die sind immer noch der Meinung, so der Kurs jedenfalls, dass die Verluste 2023 zu hoch waren. Was derzeit langsam deutlicher wird: Die Experten rechnen mit einem kleinen Unternehmensgewinn im laufenden Jahr – und wenn es nur 3 Millionen Euro sind.

Valneva: Achten die Börsen darauf?

Lassen die Zahlen erahnen, dass es in diese Richtung – eines positiven Jahresergebnisses – gehen können, hat die Aktie am Dienstag sicherlich einen guten Vorwand für mögliche durchgreifende Kursgewinne. Die Notierungen sind aber selbst dann weit von einem Trendwechsel entfernt. Chartanalysten würden erst ab 5 Euro von einem möglichen Wechsel sprechen. Es fehlen also derzeit noch gut 40 %. Dennoch: Die Zahlen werden für Diskussionsstoff sorgen!

