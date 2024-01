Valneva-Aktie: Jetzt muss es passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Valneva steht kurz vor entscheidenden Verlusten an den Börsen. Am Freitag ging es um 0,8 % aufwärts. Ob das reicht? Die Kurse sind in den Tagen zuvor massiv schwächer geworden. Viel alarmierender: Der erste Teilnehmer der mittleren Phase eines Impfstoffs ist nun geimpft worden. Dies könnte eine gute Nachricht sein, geht es doch zumindest um neue mögliche Zulassungen.

Die Börsen sind dennoch ungnädig. Der Titel gab in den vergangenen Tagen deutlich nach, indem nun auch die Marke von 5 Euro unterkreuzt worden ist. Nun wird es spannend – und kritisch.

Valneva: Liebling der Analysten

Dennoch ist und bleibt der Titel ein Liebling der Analysten. Die sehen die Aktie um 114 % steigen, so die Schätzungen auf Marketscreener in der Zusammenfassung der entsprechenden Stimmen. Die Kurs ekönntne sogar auf 9,37 Euro steigen!

