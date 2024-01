Valneva-Aktie: Jetzt ist es noch enger!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Valneva hat am Freitag das Wochenende immerhin mit dem Gewinn von 0,8 % einleiten können. Dennoch sollte es an sich die Diskussion um die Kurse gar nicht geben. Das Unternehmen hat derzeit nach Meinung von Analysten noch ein Potenzial von mehr als 100 %, so der Konsens lt. Marketscreener. Ob die Schätzung allerdings richtig ist? Die Märkte bezweifeln dies offenbar.

Valneva: -36 Millionen Euro!

Denn jüngst hat da Unternehmen zwar einen ersten Patienten in einer ersten Impfstoff-Studien-Phase geimpft. Die Märkte sehen aber offenbar eher die laufenden Zahlen-Schätzungen. Für 2023 erwartet der Markt noch ein Minus von -36 Millionen Euro. Im neuen Jahr dann soll Valneva noch -19 Millionen Euro verdienen – nach den ersten Tagen im neuen Jahr 2024 ist dies noch eine ernüchternde Prognose. Demzufolge wäre der Marktwert von noch 607 Millionen Euro durchaus sportlich im Vergleich zu den wirtschaftlichen Chancen des Unternehmens.

