Valneva-Aktie: Immerhin endlich ein Gewinn!

Ein Sorgenkind der Börse hat endlich etwas zulegen können. Valneva gewann am Donnerstag zunächst gut 1 %. Die Aktie befindet sich damit wieder auf dem Weg, sich etwas zu erholen. Am Vortag ging es ohne weitere Nachrichten um gut -4,7 % abwärts, nachdem der Wert am Dienstag um 10 % gewonnen hatte. Genau dieser Aufschlag hat dem Wert gut zu Gesicht gestanden. Vorausgegangen war die Nachricht, dass Valneva ein Priority Review Voucher für einen Tropenimpfstoff – ausgestellt wurde der Voucher auf eine schnellere Zulassungsentwicklung von der FDA – verkauft hatte. Der Erlös: Gut 100 Millionen Dollar.

Valneva: Geld ist da

Damit ist immerhin Geld da. Das Unternehmen hat indes offenbar ohnehin keine Liquiditätssorgen, sondern eher ein Rentabilitätsproblem. Der Nettoverlust im abgelaufenen Jahr wird gegenwärtig auf -64 Millionen Euro taxiert. Der Umsatz belief sich auf 166 Millionen. Also: Valneva benötigt noch deutlich rentablere Geschäftsjahre. Immerhin gehen Analysten aktuell noch von einem möglichen Plus in Höhe von gut 140 % aus!

