Valneva-Aktie: Drama!

Valneva hat in den vergangenen Wochen einen massiven weiteren Rücksetzer hinnehmen müssen. Die Notierungen haben am Dienstag sogar ein echtes Drama erlitten: Die Aktie rutschte am Ende auf weniger als 3 Euro nach unten. Es ging mit einem Abschlag von -2,6 % auf neue Tiefstkurse. Ohnehin hat der Wert fast an allen der Handelstage der vergangenen Zeiten schwache oder gar rote Zahlen erlitten.

Analysten sehen darin offenbar kein Hindernis: Die Kursziele der Analysten sind beträchtlich hoch. Der Konsens liegt nach den Daten von Marketscreener bei einem Kursziel von gut 208%. Die Aktie soll demnach auf 9,27 Euro klettern. Warum?

Valneva: Keine Lösung

Valneva hat in den vergangenen Wochen keine Nachrichten mehr liefern können, die einen Kursanstieg begründen würden. Das Unternehmen wird sowohl im laufenden Jahr wie auch im kommenden Jahr Verluste erwirtschaften, meinen Analysten aktuell.

Dennoch: Das Kursziel ist beeindruckend – oder wäre es. Der Haken: Das Kursziel ist in den vergangenen Wochen und Monaten nicht mehr korrigiert worden. Die Daten sind ggf. veraltet.

