Valero Energy: Schwungvoll Richtung Allzeithoch

...Rohstoffe! Heute gilt mein Blick dem Basiswert Valero Energy Corp. (WKN: 908683). Kurs der Valero-Energy-Aktie am Mittwoch, 18. Januar 2023 (19:15 MEZ) an der Börse in New York: 135,48 USD (-1,5%).

Die Company. Die Valero Energy Corp. ist ein US-amerikanisches Mineralölunternehmen mit Hauptsitz in San Antonio/Texas. Die Gesellschaft beschäftigt ~10.000 Mitarbeiter weltweit. Zum Unternehmen gehören ~15 Raffinerien in den USA, in Kanada und im karibischen Raum.

Die Hintergründe. Die Aussichten auf tendenziell weiter anziehende Öl-Preise stehen gut. Rohöl der Sorte Brent Crude konnte sich von seinem Januar-Tief bei 77,62 USD befreien und notiert zur Wochenmitte bei 8,53 USD! Die Valero Energy Corp. könnte davon profitieren. Ebenso vom Wunsch vieler Staaten, ihre Energie-Abhängigkeit von anderen Nationen zu reduzieren.

Die Ausgangslage. Die Titel von Valero Energy präsentieren sich seit Jahresbeginn sehr stark. Im bisherigen Monatsverlauf kam es jedoch zu einem Test der 200-Tagelinie, die sich als Support behaupten konnte! Doch die Kurse zeigen bereits erste Anzeichen einer überkauften Marktsituation – und der nächste Widerstand steht quasi vor der Tür‘.

Wie geht es weiter? Das Trendverhalten in der längerfristigen Betrachtung ist positiv zu beschreiben. Hiervon zeugt nicht zuletzt der nach oben gerichtete Verlauf der 200-Tagelinie. Gleichzeitig erscheinen die Titel im Bereich ~120 USD – also entlang der 200-Tagelinie – als relativ solide unterstützt. Die Luft nach oben wird dünn; eine harte Hürde ist ~146,80 USD zu erwarten.

Die Strategie. Valero Energy befindet sich auf der Watch List meines wöchentlich erscheinenden Optionsscheine Expert Trader©. Sendet die Charttechnik ein positives Signal, werde ich mich gegebenenfalls im Börsenbrief auf die Long-Seite schlagen und meine Abonnenten per Mail/SMS darüber in Kenntnis setzen.

Rückblick. Die Titel von Valero Energy hatte ich im Vorjahr bereits im Muster-Portefeuille des Optionsscheine Expert Trader©. Damit konnten Leser bis zu 255 Prozent Gewinn erzielen (Verkaufsempfehlung am 16.12.22 via Mail/SMS). Infos zum Produkt:

