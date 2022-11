Valero Energy: Das Allzeithoch im Visier

von Manfred Ries

Freitag, 4. November 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zur Wochenmitte hin interessant – die …

...Rohstoffe! Heute gilt mein Blick dem Basiswert Valero Energy Corp. (WKN: 908683). Kurs der Valero-Energy-Aktie am Freitag, 4. November 2022 (18:15 MEZ) an der Börse in New York: 129,10 USD (-0,5%).

Die Company. Die Valero Energy Corp. ist ein US-amerikanisches Mineralölunternehmen mit Hauptsitz in San Antonio/Texas. Die Gesellschaft beschäftigt ~10.000 Mitarbeiter weltweit. Zum Unternehmen gehören ~15 Raffinerien in den USA, in Kanada und im karibischen Raum.

Die Hintergründe. Die Aussichten auf tendenziell weiter anziehende Öl-Preise stehen gut – am Freitag ging es mit Rohöl der Sorte Brent Crude um 4,1 Prozent nach oben! Die Valero Energy Corp. könnte davon profitieren. Ebenso vom Wunsch vieler Staaten, ihre Energie-Abhängigkeit von anderen Nationen zu reduzieren.

Die Ausgangslage. Die Titel von Valero Energy präsentieren sich zuletzt sehr stark. Dabei kam es im Wochenverlauf zu einer Bestätigung des Break outs über 125 USD. Damit notieren die Aktien von Valero Energy wieder auf dem Preisniveau, wie letztmalig im vergangenen Juni. Die Indikatoren-Analyse fällt positiv aus.

Wie geht es weiter? Das Trendverhalten sowohl im kurz- als auch in der längerfristigen Betrachtung ist positiv zu beschreiben. Hiervon zeugt nicht zuletzt der nach oben gerichtete Verlauf der 200-Tagelinie. Gleichzeitig erscheinen die Titel im Bereich ~107/110 USD als relativ solide unterstützt.

Rückblick. Die Titel von Valero Energy befinden sich seit vergangenem März bereits im Muster-Portefeuille des wöchentlich erscheinenden Optionsscheine Expert Trader©. Damit konnten Leser bis zum heutigen Tage einen Gewinn von 218 Prozent erzielen.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenausklang und ein geruhsames Wochenende. Bleiben Sie gesund – und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.