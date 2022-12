Valero-Energy-Aktie: Kurse vor Weichenstellung

von Manfred Ries

Mittwoch, 14. November 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Erneut im Fokus der Anleger: die …

...Rohstoffe! Heute geht es um den Basiswert Valero Energy (WKN: 908683). Kurs der Valero-Energy-Aktie am Mittwoch, 14. Dezember 2022 (20:45 Uhr MEZ) an der Börse in New York: 120,40 USD (-0,2%).

Die Hintergründe. Der Öl-Preis stand zuletzt unter Druck. Anleger wetten auf nun wieder anziehende Energie-Preise, zumal sich auch die Konjunkturaussichten freundlich präsentieren. Die Valero Energy Corp. könnte davon profitieren. Ebenso vom Wunsch vieler Staaten, ihre Energie-Abhängigkeit von anderen Nationen zu reduzieren.

Die Company. Die Valero Energy Corp. ist ein US-amerikanisches Mineralölunternehmen mit Hauptsitz in San Antonio/Texas. Die Gesellschaft beschäftigt ~10.000 Mitarbeiter weltweit. Zum Unternehmen gehören ~15 Raffinerien in den USA, in Kanada und im karibischen Raum. Das KGV(2023e) liegt aktuell bei 7,8

Die Ausgangslage. Oben abgebildet: der Monatschart. Deutlich erkennbar ist die Aufwärtstrendlinie (A), die sich bis 2021 zurückverfolgen lässt. Diese Trendlinie gerät jetzt wieder in den Fokus von Chartisten! Die aktuelle Korrektur bei Valero Energy testet aktuell nämlich diese Aufwärtstrendlinie, die fast im Einklang mit der 200-Tagelinie (114,55 USD) verläuft. Dort drehten die Notierungen zu Wochenbeginn wieder aufwärts – und jetzt wird’s extrem spannend!

Die Prognose. Hält der aktuelle Unterstützungsbereich ~114 USD? Eine ausgemachte Sache ist das noch nicht, denn das Momentum – sprich: die Schwungkraft der Aufwärtsbewegung – flacht ab und die 21-Tagelinie (im obigen Chart nicht ersichtlich) verläuft abwärts. Das übergeordnete Bild jedoch lockt spekulative Anleger aus der Reserve. Den nächsten Widerstand erkennen wir am bisherigen Allzeithoch bei 146,80 USD. Ein signifikanter Durchbruch unter 114,47 USD sollte nicht mehr erfolgen. Sonst könnte selbst ein Test der 100er-Marke auf die Agenda rücken.

Die Strategie: Valero Energy war Teil meines Muster-Portefeuilles im Optionsscheine Expert Trader©. Die Position wurde am 24. März 2022 auf der Long-Seite via Call Warrant (Call-Optionsschein) besprochen und aufgenommen. Zwischenzeitlich habe ich drei Teilverkäufe getätigt um Gewinne abzuschöpfen und Risiken abzubauen. Realisiert wurden die Teilverkäufe allesamt mit Gewinnen: +255%, +103%; +200%

Aufgrund der Fälligkeit des besprochenen Derivats habe ich den Restbestand an Valero Energy am 13. Dezember mit +18% Gewinn veräußert. Valero Energy kommt jetzt auf meine Watch List! Sollte sich hier eine neuerliche, lukrative Einstiegschance offenbaren, so wäre dies wieder ein Fall für das Muster-Depot meines wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader©! Weitere Infos zum Produkt:

Bestellung Optionsscheine-Expert-Trader | Stockstreet.de

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche zweite Wochenhälfte – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.