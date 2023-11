Vale S.A.: Was jetzt für den Titel spricht

Freitag, 24. November 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Rohstoffe!

Heute gilt mein Blick dem brasilianischen Basiswert Vale S.A. (WKN: A0RN7M). Es geht dabei um die Börsennotierung am Handelsplatz New York; sprich: auf USD-Basis. Die Titel sind am Mittwoch, 22. November, um 4,2 Prozent eingebrochen! (23.11. = Börsenfeiertag in den USA!). Diese Schwäche setzt sich zum Wochenschluss hin fort. Kurs der Vale-Aktie am Freitag, 24. November 2023 (18:15 MEZ) in New York: 15,03 USD (-1,1%).

Die brasilianische Vale S.A. (vormals: Companhia Vale do Rio Doce) ist neben der Rio Tinto Group und BHP eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 65,4 Mrd. USD gilt die Vale S.A. als Index-Schwergewicht in Brasilien. Das KGV(2024e) liegt bei rund 5,1.

Ein Comeback der Rohstoffe würde auch die Minenwerte beflügeln. Hinzu gesellt sich der Reiz eines potenziellen Wiedererwachens der Emerging-Markets-Börsen. Das Gros der Analysten spricht sich für ein »Kaufen« der der Vale-Aktie aus.

Oben abgebildet: der Wochenchart der Vale-Aktie auf Basis des USD. Die letzte Kerze symbolisiert die Kursentwicklung der laufenden Handelswoche – und zeugt damit vom grundsätzlichen Abgabedruck. Das Wochenhoch lag am Dienstag bei 16,02 USD. Mit Blick auf den Wochenchart ist trotz der Kursschwäche in der zweiten Wochenhälfte noch immer eine überkaufte Marktsituation erkennbar – siehe Slow-Stochastik-Indikator. Immerhin konnten die Notierungen in den vergangenen vier Handelswochen bis zu 19 Prozent an Wert hinzugewinnen.

Das aktuelle Wochen-Candle ist kritisch zu bewerten, zumal dieses den Widerstand um 16,24 USD bestätigt. Sollten die Kurse bis Handelsende am Freitag unterhalb von 15 USD schließen, so wären dies schlechte Vorgaben für die kommende Handelswoche. Die nächste charttechnische Unterstützung fände sich dann entlang der 200-Tagelinie um 14,20 USD. Anleger sollten vorerst von einer weiteren Konsolidierung der Kurse ausgehen und dabei die genannten Schlüsselmarken im Blick haben.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe – und Emerging Markets. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.