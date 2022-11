Vale S. A.: Abwärtstrend durchbrochen – Widerstand bevor

von Manfred Ries

Mittwoch, 23. November 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zur Wochenmitte hin interessant: die …

...Rohstoffe! Es geht um den Basiswert Vale S.A. (WKN: A0RN7M). Dabei gilt unsere heutige Analyse der Börsennotierung in New York; sprich: auf USD-Basis. Die Titel stehen jetzt vor einem entscheidenden Widerstand nach oben! Die Vale S.A. am Mittwoch, 23. November 2022 (19:00 Uhr MEZ) , am umsatzstarken Börsenplatz New York: 14,87USD (-0,13%).

Die Company. Die brasilianische Vale S.A. (vormals: Companhia Vale do Rio Doce) ist neben der Rio Tinto Group und BHP eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von ~68 Mrd. USD gilt Vale als Index-Schwergewicht in Brasilien. Das KGV(2023e) liegt bei 5,6; die Dividendenrendite – vor Steuern – beträgt ~8,1 Prozent.

Zum Hintergrund. Eine Comeback der Rohstoffe würde auch die Minenwerte erneut beflügeln. Hinzu gesellt sich der Reiz eines potenziellen Wiedererwachens der Emerging-Markets-Börsen.

Die Ausgangslage. Die Aktien der Vale S. A. befinden sich in einer ausgedehnten Bodenbildung. Mit Kursen ~15 USD stoßen die Papiere aber zunehmend in einen harten Widerstandsbereich, der nicht zuletzt durch den Verlauf der 200-Tagelinie geprägt wird. Ein Ausbruchsversuch in der Vorwoche verlief im Sande. Mit ihrem fallenden Verlauf dürfte ein nachhaltiger Ausbruch nach oben vorerst noch weiter auf sich warten lassen. Die Indikatoren-Analyse indes fällt – in der wöchentlichen Betrachtung - positiv aus.

Der Ausblick. Die erwähnte 200-Tagelinie verläuft bei aktuell 15,56 USD. Ein signifikanter Ausbruch über die 15,60er-Preislinie – im Idealfall auf Wochenschlusskursbasis – würden Chartisten positiv bewerten. Andererseits erscheint die Preislinie ~14,54 USD als solider Support. Angesichts der attraktiven fundamentalen Ausgangslage sollte Brasiliens Vale S. A. auf die Watch List von Anlegern rücken.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen noch schönen und erfolgreichen Wochenverlauf. Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.