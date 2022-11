Vale-Aktie: Wichtige Entscheidung naht

Weitere Suchergebnisse zu "Vale":

von Manfred Ries

Montag, 14. November 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zum Wochenstart hin interessant: die …

...Rohstoffe! Es geht konkret um den Basiswert Vale S.A. (WKN: A0RN7M). Die Papiere machen aktuell mit einer attraktiven, potenziellen Bodenbildung auf sich aufmerksam. Der Titel wird auch an der Börse in Frankfurt gehandelt. Obiger Wochenchart basiert auf der Kursfeststellung auf USD-Basis. Die Vale S.A. am Montag, 14. November 2022 (16:00 Uhr MEZ) , am umsatzstarken Börsenplatz New York: 15,54 USD (+0,6%).

Die Company. Die brasilianische Vale S.A. (vormals: Companhia Vale do Rio Doce) mit Sitz in Rio de Janeiro, ist neben der Rio Tinto Group und BHP eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet ~68,1 Mrd. EUR gilt die Company als Index-Schwergewicht in Brasilien. Dabei hängt der Vale-Aktienkurs stark von der weiteren Entwicklung der Rohstoff-Preisentwicklung ab. Das KGV(2023e) liegt bei 5,9; die Dividendenrendite – vor Steuern – beträgt attraktive 7,6 Prozent.

Die Ausgangslage. Die Vale-Aktie strebt wieder aufwärts! Mit erneut positiven Konjunkturaussichten ziehen auch die Rohstoffe wieder an – die brasilianische Vale S.A. ist ganz vorne mit dabei: Bereits am Freitag, 11. November, ging es mit den Anteilsscheinen um 11,6 Prozent aufwärts. Dabei wurde mit dem Sprung über die 15-USD-Marke, sowie einem Break out über die bisherige Abwärtstrendlinie (A), zwei wichtige Hürden gemeistert. Die Indikatoren-Analyse fällt – auf wöchentlicher Basis – positiv aus.

Der Ausblick. Mit aktuellen Kursen ~15,50 USD stehen die Titel von Vale vor ihrer 200-Tagelinie – und damit vor einer wichtigen Hürde nach oben: hier dürfte die Entscheidung über den weiteren Verlauf der Notierungen fallen. Eine signifikante Stabilisierung oberhalb von 15,60 USD sollten Chartisten positiv bewerten. Ein Rückschlag unter 15 USD würde die Fortsetzung der Bodenbildung zwar nicht infrage stellen, so aber doch aufschieben.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – auch in Südamerika!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

