VW Vz.-Zertifikat mit 24% Chance und 26% Sicherheitspuffer

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Nach ihrem kräftigen Kursrückgang im Vorjahr, der am 26. Oktober 2023 bei 97,83 Euro seinen Tiefpunkt fand, konnte sich die VW Vz.-Aktie (ISIN: DE0007664039) wieder deutlich oberhalb der Marke von 100 Euro festsetzen. Nach einem von Marktteilnehmern positiv aufgenommenen Statement des VW-Managements zu den Absatzvolumina legte der Aktienkurs am 23. Januar 2024 auf Schlusskursbasis um 5,40 Prozent auf 113,78 Euro zu und konnte das Niveau danach behaupten.

Wegen der soliden Auslieferungszahlen bekräftigten Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 180 Euro ihre Kaufempfehlung für die VW Vz.-Aktie.

Anlage-Idee: Wer wegen der positiven Unternehmensnachrichten eine Investition in die als leicht unterbewertet angesehene VW Vz.-Aktie in Erwägung zieht und auch im Falle einer Korrekturbewegung hohe Rendite erzielen will, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in ein Bonus-Zertifikat mit Cap ins Auge fassen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der VW Vz.-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und die Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die VW Vz.-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 85 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 26. Juni 2025 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 150 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PC1VM64) auf die VW Vz.-Aktie befinden sich Bonuslevel und Cap bei 150 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 20. Juni 2025, aktivierte Barriere liegt bei 85 Euro. Beim VW Vz.-Aktienkurs von 114,32 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 120,87 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 120,87 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Juni 2025 einen Bruttoertrag von 24,10 Prozent (gleich 16 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 25,64 Prozent auf 85 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der VW Vz.-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 85 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der VW Vz.-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 120,87 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates festgestellt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vz.-Aktien oder von Anlageprodukten auf VW Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Volkswagen AG Vz



mehr >

Walter Kozubek