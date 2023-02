VW - Kreuzwiderstand bremst Autobauer noch aus!

Die Aktie von VW (Vz.) hat das Mitte Dezember 2022 gerissene Gap geschlossen und setzte sich in den vergangenen Tagen oberhalb des Januarhochs fest. Dennoch mag die Aktie des Autobauers aktuell noch nicht so recht in Fahrt kommen. Bis zur Veröffentlichung der finalen Geschäftszahlen für 2022 dauert es noch ein paar Wochen. Sie werden voraussichtlich am 14. März 2023 veröffentlicht. Bereits bekannt sind hingegen die Absatzzahlen für das abgelaufene Jahr. Zwar sorgte eine Entspannung der Vorsorgungslage im zweiten Halbjahr 2022 für einen Anstieg der Auslieferungen. Für das Gesamtjahr verbuchten die Wolfsburger markenübergreifend dennoch einen Absatzrückgang von rund sieben Prozent auf 8,26 Millionen Fahrzeuge. In diesem Jahr will der neue Konzernchef Oliver Blume das Steuer wieder herumreißen und hat dazu bereits einen 10-Punkte-Plan erarbeitet.

„An oberster Stelle steht die finanzielle Robustheit“, sagte der Manager anlässlich der außerordentlichen Hauptversammlung in Berlin im Dezember 2022 laut Redetext. „Dabei geht es auch darum, die einzelnen Marken resilienter aufzustellen und die Schwelle, ab der sie Gewinn machen – den sogenannten Breakeven-Punkt – weiter abzusenken.“ Ein weiterer Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der Software-Tochter Cariad sowie der Aufbau von Batteriefabriken und Ladeinfrastruktur. Bis 2030 will VW sechs Zellfabriken mit einer Gesamtleistung von 240 Gigawatt aufbauen. Erste Ergebnisse soll es auf dem Kapitalmarkttag im zweiten Quartal geben. Die Auftragsbücher sind derweil voll. So betrug der Auftragsbestand des Konzerns Ende 2022 allein in Westeuropa 1,8 Millionen Fahrzeuge, davon 310.000 vollelektrische Autos (BEVs).

China und USA bremsen

Anfang des Jahres führte Blumes Reise nach China. Obwohl der Automarkt in China 2022 erneut gewachsen ist, lieferte der VW-Konzern das dritte Jahr in Folge weniger Fahrzeuge aus. Die Wolfsburger bekommen dabei die zunehmende Konkurrenz durch heimische Hersteller wie BYD zu spüren. „Den Markt der Mini-Elektrofahrzeuge bedienen wir nicht. Wir werden aber unsere Angebote im Einstiegssegment, zum Beispiel bei kleineren Limousinen ähnlich dem Bora oder kleineren SUVs unterhalb des ID.4, ausbauen,“ erklärte China-Chef Ralf Brandstätter Mitte Januar. Mitte des Jahres kommt zudem die ID.7-Limousine in China auf den Markt. In den USA ist die Produktion des ID.4 inzwischen angelaufen. Weitere E-Modelle sollen folgen. In Kanada plant die VW-Batterietochter PowerCo den Bau einer Zellfabrik. Blume setzt somit auch in den USA auf die E-Mobilität. VW-Finanzvorstand Arno Antlitz hat die Marktteilnehmer bereits im Dezember darauf eingestellt, dass 2023 für VW ein schwieriges Jahr werden könnte. Einige Autobauer haben begonnen bei E-Autos die Preise zu senken. Gleichzeitig sind die Energie- und Materialkosten gestiegen. Dies könnte den Konkurrenzdruck verschärfen.

Aktuell wird die Aktie mit einem KGV von 4,0 (Quelle: Refinitiv) bewertet. Gewisse Risiken scheinen somit bereits eingepreist. Ein großer Teil der Analysten stuft die Aktie daher mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein. Gleichwohl sind Rücksetzer nicht auszuschließen. Ein schwacher Gesamtmarkt oder Hiobsbotschaften aus dem Automobilsektor oder aus der Wolfsburger Zentrale könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: VW (Vz.)

Widerstandsmarken: 133,40/144,00/152,20 EUR

Unterstützungsmarken: 115,00/123,20 EUR

Die VW-Aktie bildet einen mittelfristigen Abwärtstrend. In den zurückliegenden Tagen klopfte die Aktien jedoch mehrfach an den Kreuzwiderstand bei EUR 133,40. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 144 und im weiteren Verlauf bis EUR 152,20. Bis dahin muss jedoch stets mit Rücksetzern bis EUR 123,20 gerechnet werden.

Betrachtungszeitraum: 08.10.2021–07.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 08.02.2018 – 07.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Garant Cap Anleihe auf die Aktie von VW (Vz.)

Basiswert

Produkttyp

WKN

Emissionspreis

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

VW (Vz.)

Express Aktienanleihe Protect

HVB7HZ*

101,25 %**

23.02.2026

Zinssatz: 6,5% p.a.; Barriere: 50%***

VW (Vz.)

Aktienanleihe Protect

HVB7HF****

100,00%**

23.02.2024

Zinssatz: 10,2% p.a.



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in EUR

Bonuslevel/Cap in EUR

Finaler Beobachtungstag

VW (Vz.)

HB7YPT

188,57

103,248865

215,101803

15.12.2023

VW (Vz.)

HB8PRZ

186,12

90,342757

189,289586

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

VW (Vz.)

HC1600

12,48

119,499743

127,099927

12

Open End

VW (Vz.)

HC15QZ

14,62

86,9128

97,7769

3

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

VW (Vz.)

HC15Y5

5,62

173,782748

162,921326

-3

Open End

VW (Vz.)

HC3TYD

11,40

141,195805

133,599471

-12

Open End



