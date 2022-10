VOQUZ Labs AG: Organisches Wachstum im Plan, Akquisitionen weiter im Fokus

Die Software-Tools von VOQUZ Labs ermöglichen Effizienzsteigerungen und Einsparungen im Betrieb von SAP und sind daher von der konjunkturellen Eintrübung nicht betroffen. In den ersten sechs Monaten 2022 konnten die Wachstumserwartungen mit einer Erlössteigerung von 30 Prozent voll erfüllt werden. Das Management hat mit der Veröffentlichung der Zahlen ein starkes zweites Halbjahr und ein deutlich positives Ergebnis für das Gesamtjahr in Aussicht gestellt.

Etwas verzögert hat sich wegen des schwierigen Kapitalmarktumfelds allerdings die Umsetzung einer ersten Akquisition. Wir hatten in unserem Modell eine erste Übernahme schon in 2022 unterstellt und diese nun in das nächste Jahr verschoben.

Auch die drei weiteren hypothetisch angesetzten Zukäufe fallen jetzt annahmegemäß jeweils ein Jahr später an (im Zeitraum von 2024 bis 2026). Insgesamt haben sich unsere Schätzungen im Detailprognosezeitraum damit etwas reduziert.

In Kombination mit einer Erhöhung des Diskontierungszinses als Reaktion auf den Zinsanstieg an den Märkten hat sich unser Kursziel somit von 40,75 Euro (nach Aktiensplit) auf 33,20 Euro reduziert, bietet damit in Relation zum aktuellen Kurs aber weiterhin ein hohes Aufwärtspotenzial von rund 120 Prozent.

Das starke organische Wachstum und die durchdachte Wachstumsstrategie stellen damit aus unserer Sicht weiterhin eine gute Basis für eine deutliche Höherbewertung des Unternehmens dar. Wir bekräftigen daher unser Urteil „Speculative Buy“. Der spekulative Charakter unserer Empfehlung beruht auf der pauschalen Integration mehrerer Übernahmen in unser Modell, die das Unternehmen erst noch umsetzen muss.

Quelle: SMC-Research