VERTEIDIGUNG: Aktuelle Lage in Israel und bei UNIFIL

Nachdem die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 1400 Menschen ermordet und über 200 Menschen als Geiseln genommen hat, reagiert Israel im Rahmen seines völkerrechtlich legitimierten Verteidigungskrieges mit Luftschlägen gegen ausgewählte Ziele der Hamas im Gaza-Streifen. Seit Kurzem führt das israelische Militär zudem begrenzte Vorstöße am Boden durch, die angekündigte Bodenoffensive wurde jedoch noch nicht begonnen. Die Hamas sowie die Hisbollah im Libanon attackieren währenddessen weiterhin zivile Ziele in Israel mittels Raketenbeschuss. Ebenso wurde das Hauptquartier der UN-Mission UNIFIL im südlibanesischen Naqoura von einer fehlgeleiteten Rakete betroffen. Auch Teile der Besatzung der deutschen Korvette OLDENBURG, die zu der Zeit zur Überwachung des Küstengebietes des Libanons vor Ort war, waren in der Kaserne. Verletzt wurde niemand. Die Fregatte BADEN-WÜRTTEMBERG löst die Korvette dieses Wochenende ab. Christian Sauter macht deutlich: „Israel verteidigt sein Existenzrecht. Die Bundeswehr leistet ihren Dienst auch weiterhin im Rahmen ihrer UN-Verpflichtung UNIFIL. Eine akute und direkte Gefährdung der eingesetzten deutschen Kräfte ist derzeit nicht erkennbar.“