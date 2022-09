VARTA AG: Der Ausverkauf hält an!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) rutscht weiter von Tief zu Tief!



Notierte der Batteriehersteller noch Ende Juni bei rund 90 Euro, muss aktuell nur noch rund ein Drittel des damaligen Börsenwerts je Anteilsschein auf den Tisch gelegt werden. Dabei hat sich die Aktie allein in den letzten 6 Handelstagen noch einmal von 60 Euro auf knapp 30 Euro halbiert (siehe Chart unten). Aus Sicht der Charttechnik sind keinerlei Unterstützungen erkennbar, welche die jetzige Talfahrt stoppen könnten. Solange sich keine klaren Tendenzen einer Bodenbildung (oder gar Trendumkehr) abzeichnen, behalten wir die Füsse an der Seitenlinie still und würden jetzt auf keinen Fall ins "fallende Messer greifen".

VARTA AG Tageschart

