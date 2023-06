Usha Resources entdeckt schon das dritte aussichtsreiche Lithium-Pegmatit-Projekt in Ontario

Lithiumexplorer Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FSE: JO0) hat im Bergbaudistrikt Thunder Bay in Ontario offenbar die richtigen Projekte eingekauft. Das Usha Explorationsteam hat zum Beginn der Saison nach jeweils kurzen Besuchen jetzt schon auf drei Projekten potenziell Spodumen haltige Systeme bestätigt, zuletzt auf dem Projekt Gathering Lake, wo die Erkundung noch andauert.





Bohrung auf einem Lithiumprojekt von Usha Resources; Quelle: Usha Resources



Die Geologen haben dort Beryll und Tantal innerhalb von Pegmatiten gefunden, was auf die Existenz eines ergiebigen Lithium-Cäsium-Tantal-Systems („LCT“) hindeutet. Da Tantal vor allem in höher entwickelten Phasen innerhalb eines LCT-Systems vorkommt, vermuten die Geologen, dass das System Spodumen, das wichtigste lithiumhaltige Mineral in Pegmatiten, enthalten könnte. Das Gathering Lake Projekt gilt als äußerst aussichtsreich für die Entdeckung neuer LCT-Pegmatite, da dort noch nie systematische Explorationen und Bohrungen mit modernen Explorationsmethoden durchgeführt wurden. Das Projekt wurde vor kurzem für 12.000 CAD und 50.000 Aktien optioniert und das Unternehmen hat das Recht, durch eine Gesamtzahlung von 69.500 CAD und 412.500 Aktien innerhalb von drei Jahren 100 % zu erwerben.



Das Gathering Lake Projekt liegt östlich der Georgia Lake Lagerstätte von Rock Tech Lithium mit einer angezeigten Ressource von 10,6 Mt mit 0,88% Li2O und einer abgeleiteten Ressource von 4,22 Mt mit 1,04% Li2O. Eine weitere Referenz in der Region ist die Jackpot Entdeckung von Imagine Lithium, die 25,5 Meter mit 1,21% Li2O identifiziert hat. Die Lithiumvorkommen in diesem Feld verlaufen entlang einer primären Verwerfung, die durch den Triangle Lake verläuft und an den Gathering Lake angrenzt (siehe Abbildung 1).





Abbildung 1: Die Projekte Triangle und Gathering Lake umfassen 8.938 Hektar innerhalb des produktiven Georgia Lake Pegmatitfeldes.



Entwickelte LCT-Systeme hat Usha vor kurzem auch bei der ersten Besichtigung des Mead-Projekts bestätigt (siehe Pressemitteilung vom 1. Juni 2023). Ebenso wurde auf dem White Willow-Projekt ein hochgradiges, grobkörniges Tantalitvorkommen mit 14,64% Ta2O5 bestätigt. Diese Mineralisierung ist bisher nur von einem anderen Ort in Ontario bekannt, dem Pegmatit North Aubrey im Seymour Lake Projekt von Green Technology Metals (GT1), wo GT1 eine Ressource von 9,9 Mt mit 1,04% Li2O identifiziert hat.



Deepak Varshney, CEO von Usha Resources erklärte: „Wir sind von diesen ersten Ergebnissen bei Gathering Lake begeistert. Mit drei bestätigten LCT-Systemen sind wir dabei, ein Portfolio starker Grundstücke aufzubauen, das den Wert für unsere Aktionäre steigern wird. Wir sind der festen Überzeugung, dass jede von uns erworbene Liegenschaft das Potenzial hat, die nächste große Entdeckung in Ontario zu sein.“



Fazit: Usha Resources Ltd. gehört zu der kleinen Gruppe von Lithium-Explorern, die sowohl Lithium-Hartgestein-Projekte wie auch ein aussichtsreiches Lithium-Sole-Projekt im Portfolio haben. In der Region Thunderbay in Ontario hat sich Usha zu äußerst attraktiven Konditionen nicht weniger als 300 km² an Lizenzen gesichert. Hinzu kommt das Flaggschiffprojekt Jackpot Lake vor den Toren von Las Vegas, das in Kürze mit einem größeren Bohrgerät neu gebohrt werden soll. Es wird erwartet, dass für Jackpot Lake schon in diesem Jahr die erste Ressourcenschätzung veröffentlicht werden kann. Die Geologen sehen Jackpot als geologisches Gegenstück zu den Silver Peak (Albemarle) und Pure Energy in Nevada. Die parallele Arbeit in Ontario und Nevada bietet den Vorteil der Diversifikation durch Geographie und Lagerstättentyp. Der wichtigste Vorteil ist aber, dass das Usha viel weniger der saisonalen Schwankung unterliegt als Unternehmen, die ausschließlich in Kanadas Norden unterwegs sind.



Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.



Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Usha Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Usha Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Usha Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.