Usha Resources: White Willow mit ausgezeichnetem Potenzial auf hochgradige Lithium-Pegmatite

Usha Resources (TSXV USHA / WKN A3D5BX) ist einer der wenigen kanadischen Lithiumexplorer, die neben einem fortgeschrittenen Lithiumsoleprojekt auch noch über ein ganzes Portfolio aussichtsreicher Lithium-Hartgesteinprojekte verfügt. Und das Potenzial dieser erst jüngst erworbenen Projekte, die sich in der Nachbarschaft bereits nachgewiesener Lithiumlagerstätten befinden, wurde jetzt noch einmal deutlich.

Wie Usha Resources nämlich meldet, konnte man auch auf dem Lithium-Pegmatitprojekt White Willow mit einem Projektbesuch ein signifikantes Lithium-Cäsium-Tantal-System nachweisen (LCT). Zuvor war dieses Kunststück bereits auf den Projekten Mead und Gathering Lake gelungen. Auf White Willow aber sieht das Unternehmen das Potenzial auf einen mehr als 8 Kilometer langen LCT-Pegmatittrend!

Signifikantes, offenes LCT-System entdeckt

Das technische Team des Unternehmens hatte zuvor zwei Wochen auf White Willow verbracht. Dabei wurden Proben aus Pegmatiten entnommen sowie Kartierungen und Schürfungen vorgenommen. Insgesamt gewann man 217 Gesteinsproben, die bereits im Labor untersucht werden.

Usha hat im Rahmen dieses ersten Untersuchungsprogramms drei Kilometer des Streichens im Detail kartiert und dabei 47 LCT-Pegmatite identifiziert, die eine Größe von bis zu 350 mal 70 Metern aufweisen. Damit deutet sich an, dass White Willow ein signifikantes LCT-System beherbergt, das im Streichen und in der Breite offenbleibt.

Die Usha-Geologen haben dabei Beryll und Tantalit im gesamten System identifiziert, einschließlich eines zweiten Vorkommens von grobkörnigem Tantalit etwa 80 Meter unterhalb des Maple Leaf-Vorkommens, das 14,64% Ta2O5 ergab. Das, so das Unternehmen, bestätigt, dass das White Willow-System hoch entwickelt ist. Die Identifizierung von Tantalit im gesamten Pegmatit-Schwarm ist eine wichtige Erkenntnis, da grobkörniger Tantalit in der am stärksten fraktionierten Zone eines LCT-Systems vorkommt, in der auch Spodumen, sofern vorhanden, erwartet wird.

Interessanterweise wurde grobkörniger Tantalit bislang nur an einer anderen Stelle in Ontario gefunden. Dabei handelt es sich um den North Aubrey-Pegmatit auf dem Seymour Lake-Projekt von Green Technology Metals, wo Green Technology eine Ressource von 9,9 Mio. Tonne mit durchschnittlich 1,04% Lithiumoxid (Li2O). nachgewiesen hat. Und Seymour Lake liegt zumindest in der gleichen Region wie White Willow…

Abgesehen von den Aktivitäten im Feld hat Usha auch eine Neuuntersuchung historischer Daten zu White Willow vorgenommen, wobei zahlreiche Proben sowohl deutlich anomale Cäsium- als auch Lithiumwerte aufwiesen. Es wurden dabei Gehalte von 1.000 ppm Lithium und mehr demonstriert, was Usha als sehr ermutigend betrachtet. Sehr ermutigend ist unserer Ansicht nach auch, dass die gesamten ersten geologischen Arbeiten auf gerade einmal 5% des 15.680 Hektar umfassenden Projektgebiets durchgeführt wurden. Kein Wunder, dass Usha bereits im Juli auf White Willow zurückkehren will, um dann ein umfassenderes Programm durchzuführen. Dabei kann man sich dann auch an den Ergebnissen der bereits angestoßenen Laboruntersuchungen orientieren.

Wie Usha-CEO Deepak Varshney kommentierte:

„Die steigende weltweite Nachfrage nach Lithium, die durch die grüne Energierevolution und das exponenzielle Wachstum von Elektrofahrzeugen angetrieben wird, macht den Erwerb des Lithium-Tantal-Grundstücks White Willow zu einer attraktiven Investition. Diese Akquisition verspricht, das Unternehmen an der Spitze des aufkeimenden Lithiummarktes zu positionieren und bietet bedeutende Wachstumsmöglichkeiten. Die geologischen Eigenschaften des Grundstücks und die historischen Daten über Mineralvorkommen machen es zu einer außergewöhnlichen Gelegenheit für die Exploration und potenzielle Erschließung. Mit diesen strategischen Akquisitionen positionieren wir Usha an der Spitze des sich entwickelnden Lithiummarktes und sichern uns damit ein Standbein im schnell wachsenden Sektor der grünen Energie. Viele Unternehmen haben in letzter Zeit Grundstücke in Ontario und Quebec auf der Grundlage von geologischen Karten abgesteckt, aber das Grundstück White Willow verfügt nicht nur über eine beträchtliche Anzahl von kartierten Pegmatiten, sondern auch über ein bestätigtes hochentwickeltes LCT-System mit hochgradigem Tantal, das ein ausgezeichnetes Potenzial für hochgradige lithiumhaltige Pegmatite aufweist. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses äußerst aussichtsreiche Landpaket zu geringen Kosten zusammenstellen konnten.“

