Die Uranproduktion

Die Nutzung von Atomenergie zur Stromerzeugung findet weltweit seit etwa 70 Jahren statt, Tendenz steigend

Uran punktet mit einer im Vergleich zu anderen Energierohstoffen enormen Energiedichte und in Sachen schädlicher Emissionen punktet die Atomenergie sowieso. Im Zuge der Klimapolitik ist die Kernkraft, damit auch Uran, heute wieder salonfähig geworden. Weltweit gibt es derzeit rund 440 Atomkraftwerke, dies in 32 Ländern. Die erste Erzeugung von Atomenergie fand übrigens 1956 in Idaho statt. Noch werden aktuell nur rund zehn Prozent der globalen Stromerzeugung mithilfe der Atomenergie bestritten. Der Abbau des für die Atomkraftwerke nötigen Urans ähnelt den Verfahren beim Abbau anderer Rohstoffe. Es gibt Tagebau und Untertagebau und Uran ist manchmal Nebenprodukt, manchmal Hauptprodukt. Aber es gibt noch eine dritte Variante, das in-situ-leaching (Lösungsbergbau). Das ist ein Verfahren, das bei sandsteingebundenen Uranlagerstätten angewendet wird. Das Uran wird aus dem Erzkörper herausgelöst, Pumpen befördern es zur Oberfläche. Dies ist eine kostengünstige und umweltfreundliche Möglichkeit, bei der Abraum nicht anfällt. In der Aufbereitungsanlage eines ISL-Betriebes wird das Uran abgetrennt, getrocknet und verpackt, es bleibt U308. Das größte Uranunternehmen in Nordamerika ist der international bekannte Konzern Cameco. Speziell in den USA sehr stark ist Uranium Energy. Die Gesellschaft besitzt ISR-Uranprojekte in den USA, wobei wichtige Genehmigungen bereits vorhanden sind, weitere konventionelle Projekte in Kanada sowie diverse Uranbeteiligungen.

Der Uranmarkt wird von wenigen Unternehmen beherrscht, so sorgten 2021 die zehn größten Unternehmen für rund 90 Prozent der globalen Uranproduktion. Neben Uranium Energy ist IsoEnergy eine beachtenswerte Urangesellschaft. Denn die hochwertigen Projekte des Unternehmens liegen im berühmten Athabascabecken in Saskatchewan...0:13 / 00:30

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy und Uranium Energy.

