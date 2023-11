Der Uranmarkt - volatil, aber auch zyklisch

Uran erzeugt ähnlich wie Gold Emotionen

Der Uranmarkt ist ein sehr kleiner Markt. Angebot und Nachfrage sind oft nicht im Gleichgewicht und es kommt zu teils heftigen Preisschwankungen. Dies bietet aber auch die Chance zu lukrativen Spekulationen. Normalerweise bremsen hohe Preise, die neue Produktionen fördern, den Konsum. Beim Uran ist das etwas anders, weil die Brennstoffkosten im Vergleich zu den Gesamtkosten der Stromerzeugung relativ gering sind. Daher können die Preise mit großer Verzögerung einbrechen, und damit auch die Aktienkurse der Uranunternehmen. Sind die Uranpreise hoch, gelingen Finanzierungen eher. Wie andere Rohstoffe, besitzt eben auch Uran seine eigenen Besonderheiten. Sind die Preise niedrig, sollte eingekauft werden, aber Investoren trauen sich dann oft nicht.

Die Atomenergie ist die günstigste, abgesehen von den Kosten für den Bau der Atomkraftwerke, sicherste und sauberste Form der Massenstromerzeugung. Millionen Tonnen Schadstoffe können eingespart werden. Da Uran nicht einmal fünf Prozent der Gesamtkosten für den Betrieb eines Kernkraftwerkes ausmacht, ist diese Art der Stromerzeugung günstig. In Sachen Sicherheit denkt man sofort an Tschernobyl oder Fukushima. Jedoch kostet die Umweltverschmutzung durch den Einsatz fossiler Brennstoffe viele Menschen das Leben. Man denke nur an die teilweise extreme Luftverschmutzung in diversen Millionenstädten. Energiegewinnung aus Wind- oder Solarkraft ist natürlich schön, aber sie reicht heute und wohl auch für die nächsten Jahrzehnte bei weitem nicht aus, um den weltweiten Strombedarf zu decken. Heute kostet das Pfund Uran rund 75 US-Dollar und damit so viel wie seit Jahren nicht mehr. Für einen Einstieg in den Uranmarkt eignen sich Werte wie Consolidated Uranium oder Latitude Uranium. Consolidated Uranium kümmert sich um Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und in den USA sowie Minen in Utah und Colorado und bereitet die Fusion mit IsoEnergy vor. Latitude Uranium verfügt über zwei Uranprojekte in Kanada, das Angilak-Projekt und das CBM-Projekt.

