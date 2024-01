Uranium Energy: Startschuss gefallen!

Die Diskussion um eine Begrenzung zum Ausstoß des Klimagases CO2 hält seit Jahren an und begünstigt die Energieerzeugung durch CO2 neutrale Technologien. Hierzu zählt auch die in Deutschland verachtete Kernspaltung, beschert Uranaktien allerdings satte Kursgewinne, wie beispielshalber dem Uranförderer Uranium Energy aus den USA.

Jahrelang dümpelte die Aktie von Uranium Energy im Bereich um 1,45 US-Dollar herum, gewann aber sichtlich an Attraktivität nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine. In einer ersten Kaufwelle konnte der Wert auf 6,60 US-Dollar bis April 2022 zulegen. Nach einer kurzen Verschnaufpause und Rücksetzern auf den EMA 200 (Monat) um 2,30 US-Dollar startete die Aktie wieder durch und schoss ab Frühling letzten Jahres über die Verlaufshochs aus Dezember 2010 hoch. Dadurch steuert Uranium Energy nun unmittelbar die Rekordstände aus 2007 an.

Viele neue Kraftwerke geplant

Der Kurssprung von über zwölf Prozent zu Beginn dieser Woche und direkt über die Verlaufshochs aus 2010 könnte in den kommenden Tagen Impulscharakter entfalten und ein Folgeinvestment begünstigen. Ziele an den Rekordhochs aus 2007 bei 9,35 US-Dollar können dann für Uranium Energy ausgerufen werden. Zuvor allerdings könnte der massive Kurssprung kurz zur Unterseite konsolidiert werden, im Idealfall auf 7,15 bis 7,48 US-Dollar. Notierungen unterhalb von 6,60 US-Dollar sollten mit erhöhter Vorsicht einhergehen, Abschläge zurück auf 5,63 US-Dollar und darunter auf 4,83 US-Dollar müssten in diesem Fall zwingend eingeplant werden.

Uranium Energy Corp. (Monatschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

8,00 // 8,21 // 8,64 // 8,90 // 9,07 // 9,35 US-Dollar

Unterstützungen:

7,48 // 7,18 // 6,86 // 6,60 // 6,41 // 5,61 US-Dollar



Fazit:

Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs über den 2010‘er Hochs von 7,48 US-Dollar könnte der Uranium Energy-Aktie weiteren Auftrieb an 9,35 US-Dollar verleihen und für ein spekulatives Investment herhalten. Beispielsweise durch den Einsatz des Mini Future Long Zertifikates WKN ME2DFM ließe sich bei vollständiger Umsetzung der Idee eine Rendite von 50 Prozent erreichen. Ziel des Scheins läge in diesem Fall bei 4,54 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte werden der hohen Volatilität hierzu allerdings nicht zu nah angesetzt werden, denkbar weiter ein Niveau um 6,86 US-Dollar. Dies entspräche im Schein einem Stopp-Kurs von 2,27 Euro.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME2DFM

Typ:

Mini-Future Long

akt. Kurs:

3,26 - 3,31 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

4,3738 US-Dollar

Basiswert:

Uranium Energy Corp.

KO-Schwelle:

5,11 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

7,77 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

4,54 Euro

Hebel:

2,5

Kurschance:

+ 50 Prozent

Börse Frankfurt



