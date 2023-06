Urangesellschaften als Investmentchancen

Ende 2021 ist Uran als bedeutender Rohstoff zurückgekehrt. Die Atomkraft erfährt eine wachsende Akzeptanz





Eine kohlenstoffarme Zukunft gibt es ohne Uran und Atomkraft nicht. Dabei ist das Angebot an Uran stark eingeschränkt. Die Invasion Russlands in der Ukraine hat die Sorgen einer Versorgungssicherheit vergrößert und den Uranpreis nach oben getrieben. Russland liefert zwar nur rund 14 Prozent des Urans, ist aber für zirka 27 Prozent des angereicherten Urans verantwortlich. Sogar für die EU gilt die Kernenergie als nachhaltig. Und um die Energieabhängigkeit von Russland zu vermindern, werden die USA und die EU bis Mitte des Jahres neue Anreicherungsanlagen starten. Lange waren die Uranpreise niedrig, gleichzeitig wurde die Förderung teurer. Als Ergebnis hatten die wichtigsten Marktteilnehmer ihre Investitionen in den Uranbereich um rund 80 Prozent reduziert. Laut Schätzungen wird es jedes Jahr an 15 bis 30 Millionen Pfund Uran fehlen. Dies dürfte sich erst dann ändern, wenn Uranminen mehr liefern können, etwa 2030 und der Preis auf 75 bis 85 US-Dollar je Pound steigen wird.





Heute kostet das Pfund Uran gut 50 US-Dollar. Manch Experte sieht den Preis für Uran in den kommenden Jahren zwischen 80 und 90 US-Dollar liegen. Die Einschätzungen für Uran sind so gut, weil die Nachfrage nach sauberer Energie in den Vordergrund gerückt ist. Die Angst vor Katastrophen beim Betrieb von Atomkraftwerken ist dagegen stark gesunken. Die etwa zehnjährige Zeitspanne, in der ein Pfund Uran zwischen 20 und 25 US-Dollar gekostet hat, ist vorbei. Den Höchststand hatte der Uranpreis übrigens im Jahr 2007 bei 150 US-Dollar je Pfund erreicht. Uranunternehmen könnten also aktuell gute Investitionschancen bieten. Da gäbe es einmal Labrador Uranium mit seinen Uranprojekten in Labrador und Nunavut. Zu den besonders aussichtsreichen Urangesellschaften gehört auch Uranium Energy. Die Gesellschaft besitzt Projekte in Kanada und in den vereinigten Staaten, die teilweise betriebsbereit sind. Das neu hinzugefügte Roughrider-Uranprojekt ergänzt die hochgradigen Projekte noch.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Labrador Uranium (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/labrador-uranium-inc/) und Uranium Energy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.