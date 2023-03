Uranangebot bleibt hinter der Nachfrage zurück

Auch wenn die Uranproduktion ansteigt, bleibt eine Lücke. Uran ist gefragt ebenso wie die Unternehmen, die dahinterstehen

Zwar soll dieses Jahr die Uranproduktion rund acht Prozent höher ausfallen als im Vorjahr, damit zirka 143 Millionen Pfund Uran aus den Minen kommen. Aber die Nachfrage wird auf 181 Millionen Pfund geschätzt, also deutlich höher. Mehrere Projekte laufen wieder an, werden vorangetrieben, trotzdem wird ein Defizit zu verzeichnen sein. Noch können die kommerziellen Lagerbestände diese Lücke auffüllen. Prognostiziert wird eine Vergrößerung des Urandefizits, für 2030 wird eine Produktionslücke von rund 345 Millionen Pfund Uran erwartet. Daraus ergibt sich das Potenzial für höhere Uranpreise. Dass die Uranpreise lange Zeit niedrig waren, hat sich auf die Uranbergbaugemeinde ausgewirkt. Immer noch gibt es Lieferkettenprobleme und Anforderungen im Bereich Finanzierungen und Genehmigungen. Dies könnte zu einer zeitlichen Verschiebung von einigen Projekten führen. Schon zeichnet sich ein Trend ab zur Erschließung kleinerer Lagerstätten und Lagerstätten mit geringeren Urangehalten. Inflation und höhere Gehälter führen zu höheren Produktionskosten. Dies muss bei den Uranpreisen miteingerechnet werden.

Im vergangenen Jahr betrug die Uranlücke etwa 55 Millionen Pfund, für dieses Jahr wird sie laut Vorausberechnungen 38 Millionen Pfund Uran betragen. Aktuell kostet das Pfund Uran 50,65 US-Dollar, Ende 2022 waren es 42 und Ende 2021 waren es 30 US-Dollar je Pfund. Die Uranpreise werden von einer realen Nachfrage angetrieben und dies sollte sich auch längerfristig so fortsetzen. Da sollten sich Anleger noch um Uranaktien kümmern, vielleicht von Consolidated Uranium oder Labrador Uranium. Labrador Uranium besitzt im Central Mineral Belt in Labrador ein großes Landpaket (152.000 Hektar Land). Gerade hat die Gesellschaft noch eine große hochgradige Liegenschaft in Nunavut, Kanada erworben. Consolidated Uranium zählt Uranprojekte in Australien, Kanada und Argentinien zu seinen Liegenschaften. Gute Untersuchungsergebnisse liegen vor.

