Uran und Gold, Lieblinge der klugen Anleger

Der Uranpreis hat die magische Grenze von 100 US-Dollar je Pfund geschafft. Goldpreis hält sich tapfer

Natürlich sollte ein gut aufgestelltes Aktiendepot verschiedene Werte beinhalten. Mit Gold und Uran haben Investoren in den vergangenen Monaten jedenfalls alles richtig gemacht. Uran ist gefragt wie lange nicht mehr, denn es gehört zum Energiemix, wenn es um kohlenstofffreie Energieformen geht. 2023 bestand in Deutschland mehr als die Hälfte des erzeugten Stroms aus grünem Strom. Das ist so viel wie noch nie. Im Dezember waren dies hierzulande zirka 60,4 Prozent. In 2023 kam insgesamt nur ein Prozent der Bruttostromerzeugung Deutschlands aus der Atomkraft. Aber Deutschland ist nach seinem Abschied von der Kernenergie auch ein Sonderfall. Experten gehen davon aus, dass Uran knapp werden könnte, die Preise weiter nach oben gehen, denn noch sind die erneuerbaren Energien (noch) nicht so weit, den gesamten Bedarf weltweit zu decken.

Auch der Goldpreis, der sich über 2.000 US-Dollar hält, erfreut die Anleger. Zwar gibt es noch immer Abflüsse bei den Gold-ETFs, dies sogar noch stärker als Ende 2023, aber dies kann dem Gold nicht viel anhaben. Vielleicht ist es die starke Goldnachfrage aus China, die dafür sorgt. Und natürlich die von der Fed im Verlauf des Jahres erwarteten Zinssenkungen. Neben Gold ist auch der Platinmarkt von Interesse. Schließlich wird laut dem World Platinum Investment Council für die nächsten fünf Jahre ein Angebotsdefizit bei Platin von durchschnittlich sieben Prozent prognostiziert. Sollte aus Russland weniger Platin kommen, wäre das Defizit noch höher. Auch Batteriemetalle liegen bekanntermaßen im Trend. Als Anleger könnte man nun an Sibanye-Stillwater denken. Denn das Unternehmen produziert Gold sowie Platinmetalle und setzt auf Batteriemetalle wie Lithium. Dies alles in Südafrika, Argentinien und in den USA. Wer auf den Uransektor setzen will, findet im Athabascabecken in Saskatchewan gute Chancen vor. Das zeigt zum Beispiel die Übernahme von Consolidated Uranium durch IsoEnergy. IsoEnergy besitzt viele sehr hochwertige Uranprojekte und sollte durch den Zusammenschluss an Stärke gewinnen.

