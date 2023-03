Uran, ein knappes Gut! Da werden MEGA-Funde wie diese mit Kusshand genommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Uranium Energy":

Der Uranpreis erholte sich bereits um mehr 230 %! Genauer gesagt von unter 20,- USD auf in über 60,- USD im Hoch! Analysten erwarten einen historischen Uran-Bullenmarkt, trotz der jüngsten Konsolidierung!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der letzten große Uran-Bullenmarkt war vor rund 17 Jahren! Auch damals stieg der Uranpreis von rund 20,- USD je Pfund auf fast 140,- USD je Pfund U3O8, ein Anstieg von sagenhaften 580 %. Auch jetzt, so die Analysten, seien dreistellige Uranpreise keine Frage des ob, sondern lediglich des wann!

Quelle: https://tradingeconomics.com/commodity/uranium

Perspektivisch erscheint Urananalysen sogar das Erreichen des Allzeithochs von 140,- USD pro Pfund wie damals durchaus möglich. Auch die Analysten der Großbank Goldman Sachs sind bullisch für den Uranpreis, was angesichts dieser Zahlen nicht wirklich verwundert. Denn im vergangenen Jahr waren mehr als 440 Reaktoren in 33 Ländern rund um den Globus in Betrieb, die zusammen eine Leistung von mehr als 390 Gigawatt erbrachten.

Und das Beste daran ist, dass immer mehr Länder verstärkt auf Atomkraft setzen, aber noch niemand so recht weiß, wo der Rohstoff dafür herkommen soll. Uranium Energy (WKN: A0JDRR), beispielsweise wäre in der Lage größere Mengen Uran zu liefern, vor allem für die USA! Aber nicht nur dass, so liefert das Unternehmen immer wieder neue SPITZENFUNDE, wie auch jüngst wieder!

Uranium Energy erweitert hochgradige Zone mit sensationellen Ergebnissen!

Dass Uranium Energy (WKN: A0JDRR) sein ‚Christie Lake‘-Projekt über ein kolossales Potenzial verfügt, ist mittlerweile wohl und weit bekannt. Schließlich liegt die Liegenschaft, welche im dritten Quartal 2022 durch UEC´s Akquisition von UEX Corporation den Besitzer wechselte, zusammen mit den ebenso hochgradigen Projekten ‚Raven-Horseshoe‘ und ‚Hidden Bay‘, im ‚Athabasca Becken‘. Dieser „Persische Golf des Urans“ in den kanadischen Provinzen Saskatchewan und Alberta, ist Herberge der gesamten kanadischen Uran-Produktion und war im Jahr 2021 die Region, aus der rund 10 % der weltweiten Uran-Produktion stammten.

Mit den jetzt gemeldeten fetten Volltreffern in der ‚Sakura‘-Zone fügt sich das knapp 20.000 Hektar große ‚Christie‘-Projekt praktisch nahtlos in diese illustre, hochgradige Tradition ein. So förderte das Bohrloch CB-183-1 phänomenale 15,94 % eU3O8 über 7,0 m zutage. Das sind nicht nur erstklassige Werte, sondern auch sensationelle Koordinaten für die Erweiterung der erstmals im Oktober 2022 gemeldeten hochgradigen Uranmineralisierung in der ‚Sakura‘-Zone um rund 14 m! Zu diesen herausragenden Resultaten steuerte Bohrloch CB-183-2 zudem noch hochgradige 0,21 % eU3O8 über 2,2 m bei.

In diesem Zusammenhang sollte man übrigens noch wissen, dass das ‚Christie Lake‘-Projekt nur neun Kilometer nordöstlich von der weltweit größten Uranmine ‚McArthur River‘, von Cameco liegt, was wiederum bedeutet, dass das man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am selben geologischen Trends innerhalb des ‚Athabasa Beckens‘ hängt.

Einzigartig in vielerlei Hinsicht!

Die hochgradigen Ergebnisse stehen schon für sich allein genommen bereits für enormes Potenzial von Uranium Energys ‚Christie Lake‘-Landpaket, werden aber dazu noch von weiteren Performance-Beschleunigern flankiert. Dazu gehört natürlich die Lage im ‚Athabasca Becken‘, wo dank der einzigartigen Geologie herausragende Uran-Gehalte möglich sind, die den globalen Durchschnitt von 0,2 % U3O8 um das bis zu 100-fache übersteigen können.

Hinzu kommt, dass sich ‚Christie Lake‘ in hochgradiger Nachbarschaft zur McArthur River Mine von Cameco und Orano befindet. Mit der nur neun Kilometer nordöstlich gelegenen, weltweit größten hochgradigen Uranmine teilt Christie Lake denselben geologischen Trend. Zudem verläuft die ‚Sakura‘-Zone entlang des mineralisierten Korridors ‚Yalowega‘. Der schließlich ist die nördliche Fortsetzung des ‚McArthur River‘-Verwerfungssystems auf eben Uranium Energys ‚Christie Lake‘-Projekt und damit sozusagen auch der verlängerte hochgradige Arm, der Uranium Energy erlaubt, diesen einzigartig gut ausgestatteten mineralisierten Trend auf den Grund zu gehen, was zuvor nur Cameco und Orano vorbehalten war.

Nicht zuletzt fügt sich das jetzt mehrfach bestätigte großartige Potenzial von ‚Christie Lake‘ und der dort befindlichen ‚Sakura‘-Zone in das Weltklasse-Projekt ‚Roughrider‘ ein. Dieses hatte sich Uranium Energy im Zuge seines strategischen Konsolidierungskurses in Q3-2022 von einer Rio Tinto-Tochtergesellschaft gesichert und sich damit Zugriff auf langfristige historische Ressource von sensationellen 58 Millionen Pfund U3O8 mit einem Durchschnittsgehalt von 4,73 % U3O8 verschafft.

Die Synergieeffekte, die nun noch prominenter das hochgradige Potenzial von ‚Christie Lake‘ platzieren, erstrecken sich zudem über eine moderne Infrastruktur, bestehend aus Allwetterstraßen und einer Allwetterflugpiste und nicht zuletzt auf den Zugang zu einem stabilen und nachhaltigen Stromnetz mit Energie aus regenerativer Wasserkraft.

Kurzum: ‚Christie Lake‘ befindet sich nicht nur aufgrund seiner herausragenden Mineralisierung in illustrer Gesellschaft und ist auf dem besten Weg, seine Position als eines der Schlüsselprojekte von Uranium Energys ‚Athabasca Hub‘-Strategie weiter zu festigen. Das wiederum beschleunigt Uranium Energy seine Entwicklung hin zum größten diversifizierten Uranunternehmen mit Fokus auf Nordamerika.

‚Christie Lake‘-Potenzial noch weiter pushen!

Für Chris Hamel, Vice President Exploration bei Uranium Energy, bestätigen die jüngsten Ergebnisse, dass das bisher vermutete Potenzial von ‚Christie Lake‘ was aber nur einen kleinen Ausschnitt des tatsächlich vorhandenen Potenzials zeigt:

„Die jetzt erzielten Ergebnisse unterstreichen eindrucksvoll, zu welcher Performance die ‚Sakura‘-Zone und der ‚Yalowega‘-Trend bei ‚Christie Lake‘ als Herberge hochgradiger Uranmineralisierungen in der Lage sind. Als Fortsetzung unserer dreimonatigen Winterkampagne haben die jüngsten Bohrungen hochgradige Resultate zutage gefördert. Umso gespannter sind wir, was weitere Bohrungen entlang dieses Trends in diesem Winter ergeben werden und welchen Beitrag sie zu einer Aktualisierung der Ressource ‚Christie Lake‘ noch in diesem Jahr leisten können.“

https://www.youtube.com/watch?v=biTEbZTJbc0

Fazit:

Neben den sensationellen Ergebnissen konnten die jüngsten Bohrungen zudem die Mineralisierung in der ‚Sakura‘-Zone sogar noch um einige Meter erweitern sowie zu einem besseren Verständnis der ‚Christie Lake‘-Mineralisierung beitragen.

Festgestellt wurde auch, dass sie mit einer Tiefe zwischen 400 und 420 m ab der Oberfläche rund 100 m flacher ist als ‚McArthur River‘ aber ungefähr in derselben Tiefe liegt wie das benachbarte ‚Cigar Lake‘-Projekt. Das wiederum verfügt über phänomenale ‚nachgewiesene und wahrscheinliche‘-Ressourcen von 165,5 Millionen Pfund U3O8 mit durchschnittlich 15,92 % U3O8 für 75.070 Tonnen U3O8 und kann zudem eine ‚gemessene und angezeigte‘-Ressource von 104,7 Millionen Pfund U3O8 mit einem Gehalt von durchschnittlich 13,88 % U3O8 bei 47.514 Tonnen U3O8 vorweisen.

Kurz gesagt, ist ‚Christie Lake‘ in unmittelbarer Nachbarschaft zu zwei hochgradigen Superlagerstätten – ‚McArthur River‘ und ‚Cigar Lake‘ – und das im hochgradigen ‚Athabasca Becken‘, welches aufgrund seiner weltweit einzigartigen Uranlagerstätten zurecht als der „Persische Golf“ des Urans bezeichnet wird.

Die Spannung bei Uranium Energy (WKN: A0JDRR) hört nicht auf, denn, mit dieser Einschätzung im Hinterkopf, dürfen wir gespannt sein, was die mindestens 17.000 Bohrmeter umfassenden Winter- und Sommerbohrprogramme bei ‚Christie Lake‘ noch an großartigem Potenzial zutage fördern werden.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Uranium Energy, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen, sofern nicht anders angegeben, Uranium Energy. Intro-Bild-Quelle: Uranium Energy,

Dieser Artikel wurde am 07. März 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt!

